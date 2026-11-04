陳其邁為賴瑞隆站台酸愛情摩天輪 預告下周宣布大消息

高雄市長陳其邁與台南市長黃偉哲，今晚為民進黨市長候選人賴瑞隆與市議員候選人湯詠瑜站台。陳其邁提及，五月天到高雄開演唱會、冬日遊樂園等活動起源於「黃色小鴨」，都是賴瑞隆促成，呼籲選民要選對他背書的人，「選對人就走對路，選錯人就回到過去」。

陳其邁說，今天他忙著招商，招商後就會交給「以後的賴市長」。他說，台積電等許多大廠在高雄設廠，是「高雄隊加台灣隊共同努力的」。

但是，「選對人就走對路，選錯人就回到過去」陳其邁說，前幾天他在刷手機，竟然看到前一位市長說要蓋「愛情摩天輪」，以為是看到2018年的新聞，仔細一看，才找知道是最近講的；他質疑「怎麼又回到2018年」，幸好他早已經蓋了台積電，否則不就回頭變成賽馬場。

陳其邁在台上對選民說提及，下周一他會宣布高雄一個「轟動武林、驚動萬教」的消息，請大家拭目以待。但他暫時先賣個關子。

台南市長黃偉哲今晚也到高雄，為賴瑞隆和湯詠瑜站台，送給他們台南產的肉干，以品牌「穩條」的台語，隱喻「穩當選」，並希望支持者除了在高雄幫賴瑞隆、湯詠瑜拉票，有時間也幫民進黨其他縣市長候選人拉票。