沈伯洋稱北市兒虐居首卻吐「只能用猜的」 藍營拿衛福部數據回嗆

台北市長選舉熱戰，民進黨台北市長候選人沈伯洋接受「遠見」雜誌專訪時，被問及台北市兒虐數據問題時，回答「我們手上沒有數據，所以只能用猜的。」遭藍營拿衛福部資料嗆，近十年來看，兒虐最高的是高雄市。沈伯洋競辦回應，當時受訪強調的是是如何預防及處理孩子遭遇不當對待的問題。

主持人問到有關台北市兒虐案時，沈伯洋表示，兒虐問題在台北市看起來越來越嚴重，所以變得很麻煩，現在應該是兒虐不當事件六都居首，上次在掃街時候，有個攤商就說，自己把小孩送到新北市，因為覺得台北市兒虐案太多了。

主人人追問，這會是和區域性有關係嗎？沈伯洋回，「說真的因為我們手上沒有數據，所以只能用猜的。」但至少可以看到，教育局態度真的是很大問題，像是說之前是培諾米達案被爆料出來之後，教育局都停在那邊，當索取資料時就是各式各樣難處，到後來夏莉絲案，都一模一樣問題。

由於沈伯洋回答時指手上沒有數據，被立委王鴻薇及政客爽批評，根據衛福部公開資料，不論是「兒少保護受理案件及開案人數」或是「兒少保護施虐致死的案件數」，近十年來看，台北市從來就沒有位居六都之首過，反而是民進黨執政的高雄市，在2024年兒虐死了12位無辜的小生命。

對此，沈伯洋競選辦公室發言人蔡一愷表示，沈伯洋在「遠見」專訪中關注的，是如何從制度上預防兒虐，請蔣辦不要斷章取義，迴避北市府應負的責任。

蔡一愷指出，面對主持人追問兒虐相關數據，沈伯洋坦率表示，對於北市府尚未公布的完整數據，無法直接判斷。但沈伯洋真正關注的，是如何預防及處理孩子遭遇不當對待的問題。例如夏莉絲案件，據市府統計，曾有13件1999陳情，家長質疑未獲有效處理。面對家長的疑問，蔣市長應正面回應，而非讓兒虐悲劇淪為政治攻防，令人遺憾。

蔡一愷強調，沈伯洋主張推出獨立的「家長版1999」求助機制，建立明確申訴管道及後續追蹤制度，不讓孩子的求救埋沒在其他案件之中。