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影／蔣萬安南機場夜市掃街 批沈伯洋兒虐數據用猜是不負責任
台北市長蔣萬安今晚前往南機場夜市掃街拜票，競選總幹事、國民黨立委賴士葆及多名藍綠白議員候選人到場陪同，現場支持者高喊「台北、安可」、「蔣萬安、凍蒜」。
針對民進黨台北市長參選人沈伯洋稱北市不當兒虐事件可能是六都之首，卻坦言沒有數據、只能用猜的，蔣萬安批評，市政議題必須有憑有據，沈伯洋猜測的數字完全錯誤，強調用猜測加深家長不安，是非常不負責任的說法，他完全無法接受。
另針對總統賴清德談選舉辯論意義，蔣萬安表示，辯論應檢視政見可行性及候選人對市政的熟悉程度，若重要政見留到辯論後才提出，即使語氣再平和，也稱不上誠懇。
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