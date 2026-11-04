選輸也代表半數認同正向選風 沈伯洋：貢獻台灣民主

民進黨台北市長候選人沈伯洋接受「TODAY 看世界」專訪，主持人范琪斐提到國際媒體關注整場選舉及洋流現象，沈伯洋回應，這場選舉希望打造正向、只講講政策的選風，民主也會是代表台北的特色；他認為這場選舉政府接近，就算輸掉也認為有一半的人認同這樣的選風，「有時候成敗不是在我，如果以台灣民主路來講，我們就是貢獻這一塊。」

范琪斐問到有關洋流現象不僅在台灣媒體，也受國際媒體關注，希望能夠帶給國際社會什麼訊息？沈伯洋說，之前接受外媒專訪時強調，洋流就是覺得「原來覺得台北可以這樣」而站出來的公民，後來又帶動非台北的人，而這些人本來就存在台灣社會，只是被候選人的政策打動，「不同時期會有不同的名字」。

沈伯洋說，以往負面選舉很嚴重，這次想傳遞這場選舉只打正面、講政策，也可以贏。國際在看台灣民主時，會覺得台灣民主像嘉年華，「我的造勢又會有不一樣的元素；配合科技、往前更進一步，想讓大家知道台灣民主不是只有造勢而已，可以做更多。」而民主也會是台北的特色。

他形容，台灣民主像是在美國看球賽時，賽前、賽後講評，中間也有轉播；現在選舉也有點類似此現象，在專訪、辯論時，都會有人在評論，另一大特色是監票，唱票及內外監票，完全是台灣強烈特色；投票到開票就是建立信任過程，中間雖然會吵架。

他說，每次在敗選、勝選時要嘗試結合大家，希望我們把這個愈作愈好。希望慢慢感染、讓其他候選人也慢慢往這方向前進「這是說服過程。」

范琪斐也引用單口喜劇演員馬克吐司所說，沈伯洋將選舉格調拉高，如果沒有選上，好像是說台北市民不夠格。沈伯洋說，覺得這次勝負會接近，就算輸掉也代表將近一半的人認為這樣的選風很好，那下次會以此基礎之上再更好，「有時候成敗不是在我，如果以台灣民主路來講，我們就是貢獻這一塊，後面一定更好，就是努力。」