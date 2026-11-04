人潮多到炸出來！蔣萬安南機場拜票 民眾超熱情「手多到來不及握」

台北市長蔣萬安今晚到南機場夜市拜票，現場人潮爆多，光從下車點走到南機場夜市大牌樓，走了快20分鐘，除人行道人潮擠爆，支持者還整個溢出到馬路，蔣萬安不僅與民眾握手、合照，還向遠方的支持者揮手，現場歡呼聲不絕於耳，「台北安可」、「萬安凍蒜」聲不斷。現場工作人員不斷喊小心、小心，還是難抵支持者滿滿的熱情。

年底選戰倒數24天，蔣萬安昨天與高雄市長候選人柯志恩到寧夏夜市掃街後，今晚再到中正區南機場夜市拜票，蔣萬安人還沒到，已經有相當多支持者等候，並自發性高喊「蔣萬安凍蒜、蔣萬安凍蒜」。

蔣萬安一到南機場外，支持者不斷揮舞國旗、「台北安可」旗幟，還有許多民眾、小朋友將「台北安可」飄帶綁在頭上；也正因民眾太過熱情，支持者的手多到讓蔣萬安來不及握，還有民眾握到蔣萬安的手後「開心到跳起來」。

也正因民眾太多，更多民眾只能在外圍遠遠看著蔣萬安喊加油，揮舞旗幟，直呼「怎麼辦，我擠不進去。」

蔣萬安掃街前，也被媒體問到，想吃南機場什麼美食？蔣萬安說，南機場太多美食了，雞肉飯、胡椒餅、水餃，「我最愛吃這邊的水餃」，非常多好吃的美食，等會就跟著大家一起逛、一起吃。

台北市長蔣萬安今晚到南機場夜市拜票，現場人潮爆多，光從下車點走到南機場夜市大牌樓，走了快20分鐘，除人行道人潮擠爆，支持者還整個溢出到馬路，蔣萬安不僅與民眾握手、合照，還向遠方的支持者揮手，現場歡呼聲不絕於耳。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安今晚到南機場夜市拜票，現場人潮爆多，光從下車點走到南機場夜市大牌樓，走了快20分鐘，除人行道人潮擠爆，支持者還整個溢出到馬路，蔣萬安不僅與民眾握手、合照，還向遠方的支持者揮手，現場歡呼聲不絕於耳。記者林麗玉／攝影

蔣萬安一到南機場外，支持者不斷揮舞國旗、「台北安可」旗幟，還有許多民眾、小朋友將「台北安可」飄帶綁在頭上；也正因民眾太過熱情，支持者的手多到讓蔣萬安來不及握，還有民眾握到蔣萬安的手後「開心到跳起來」。截自供訊直播

蔣萬安一到南機場外，支持者不斷揮舞國旗、「台北安可」旗幟，還有許多民眾、小朋友將「台北安可」飄帶綁在頭上；也正因民眾太過熱情，支持者的手多到讓蔣萬安來不及握，還有民眾握到蔣萬安的手後「開心到跳起來」。截自供訊直播

台北市長蔣萬安今晚到南機場夜市拜票，現場人潮爆多，蔣萬安不僅與民眾握手、合照，還向遠方的支持者揮手，現場歡呼聲不絕於耳。記者季相儒／攝影