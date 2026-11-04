【重磅快評】小鴨變烤鴨 柯志恩的逆流反攻

高雄市長電視辯論後，國民黨候選人柯志恩吹起反攻號角。不讓洋流外溢，柯志恩近日北上合體台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，召喚「北漂族」回鄉投票。蔣萬安上任四年推動「輝達、鮮奶、大巨蛋」，綠營嘲諷沒有政績；民進黨候選人賴瑞隆十三年前推動黃色小鴨到高雄，至今還是「那隻小鴨」，柯志恩期待熱戰，讓「小鴨變烤鴨」。

辯論宛如赤裸裸的能力分水嶺，柯志恩無講稿火力全開、賴瑞隆全程低頭猛念稿，兩人臨場反應與領導魅力形成強烈對比，立法院長韓國瑜打趣說，從市長辯論就能看出，柯志恩有魄力、有信心、有願景，如果用英文辯論，會把賴瑞隆「打到地上滿地找牙」。賴清德總統今天表示，選舉辯論會目的不是為了辯贏對手，也不是比較誰的辯論技巧比較好，被解讀是在為賴瑞隆辯輸找一個下台階。

網路社群反應清楚可見，柯志恩ＫＯ「新潮流寶寶」的短影音不斷大量流傳，意外吸引原本不太關注高雄選戰的中間選民。有女性民眾欣賞柯不看稿、敢於挑戰當權者；一名在台北求學的高雄首投族，昨晚更特地到寧夏夜市為柯志恩加油，表達返鄉投票的意願。網路甚至出現許多以柯志恩為女主角的「鐵拳教育」ＡＩ二創影片，將她塑造成對抗政治霸凌的女英雄。

高雄比台北更早完成「藍白合」，民眾黨前主席柯文哲多次站台力挺柯志恩，他也砲轟雲豹公司捐款給賴瑞隆，司法應「比照柯文哲辦理，直接收押禁見叫去問，至少關一年才能夠調查清楚。柯文哲直球對決，高市長選舉的原則很簡單，就是不要投「五四八○八八（暗喻賴瑞隆霸凌爭議）」。柯志恩也戲稱，「大柯對付大賴，小賴我應付」。

高雄傳統選民結構綠大於藍，柯志恩四年前面對「滿城盡是陳其邁」，如今賴瑞隆呈現「滿城盡是新潮流」；柯志恩蹲點多年，二○二二年選戰斬獲逾四成得票，快速彌補韓國瑜當年被罷免的缺口。柯志恩過去難以突破既有政治框架，這次辯論讓更多選民開始注意她，也讓藍營支持者找到參戰動力，對於過去幾個月受制洋流的藍營而言，無疑是一次提振士氣的機會。

民進黨一向擅長選戰造勢，北有洋流、南有新潮流，賴瑞隆選情就像「新潮流上的黃色小鴨」，派系強大就水漲船高；問題是，高雄市長不是派系的接班人選拔賽，更不能只靠新潮流撐腰。這是一場港都的「逆流大戰」，潮起潮落，柯志恩嗆辣戰力至少讓高雄市民發現不同的選擇，選市長不能只看誰的靠山大，更要看誰有能力掌舵這座城市。