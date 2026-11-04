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沈伯洋稱兒虐六都之首…數據用猜的 蔣萬安怒：數據錯誤加深家長不安
民進黨台北市長候選人沈伯洋接受「遠見」專訪時稱，北市兒虐不當事件「六都居首」，但被主持人追是否有相關數據佐證，卻坦言手上沒有數據，只能用猜的。台北市長蔣萬安今天怒批沈伯洋猜測的數據完全錯誤、又恰恰相反。
蔣萬安說，身為市長，他的責任一定是讓家長孩子安心，「用猜測的數據加深家長的不安」，對於沈委員這樣猜測的說法，完全無法接受，而且這是不負責任說法。
蔣萬安今天晚間赴南機場拜票，現場人潮擠爆，拜票前媒體問蔣，怎麼看沈伯洋接受專訪稱台北市兒虐案六都之首，但被追問時又稱因手上沒有數據，用猜的。
蔣萬安說，兒少議題非常嚴肅，市府一直以來都非常重要，其實任何市政議題都必須要有憑有據，絕對不能憑空猜測。蔣痛批，沈委員他猜測的數據又完全錯誤、還恰恰相反，身為市長他的責任一定是讓家長孩子安心，用猜測的數據只是加深家長的不安，這是不負責任說法。
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