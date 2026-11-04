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賴總統稱辯論非辯贏對手 蔣萬安點名沈伯洋：語氣平和也算不上誠懇
年底選戰倒數24天，台北市長蔣萬安今天到南機場夜市拜票，對於賴清德總統今天稱電視辯論目的並不是為了要辯贏對手，並稱沈伯洋的態度平和、誠懇。對此，蔣萬安重批若大家最關心、重要的政見，放在辯論會之後才提，就算語氣再怎麼平和，也算不上誠懇。
蔣萬安今天晚間到南機場夜市拜票，現場人潮擠爆，媒體問講，賴清德總統今天稱台北市長選戰的電視辯論，目的不是要辯贏對手，並稱沈伯洋確實把握這個公開平台，以市民為主體，用平和、誠懇的態度。
蔣萬安說，電視辯論會最重要的目的，所謂的輸贏，是要檢視候選人提出的政見是否可行，對於市政議題是否熟悉，這個是正確面對辯論會的態度，若大家最關心、重要的政見，放在辯論會之後才提，就算語氣再怎麼平和，也算不上誠懇。
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