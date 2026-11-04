綠檢舉吳宗憲違反財政申報搞烏龍 藍打臉林國漳「雅別」建設出錯

國民黨立委吳宗憲遭週刊爆料參選縣長涉財產申報不實，把永成環科股票寫成永續發展，民進黨議會黨團今天前往縣選委會，檢舉吳宗憲違反財產申報法；未料，立即遭國民黨議會黨團打臉，對手林國漳申報投資「雅別」建設，經查無此公司，僅有「亞別」建設，依其同樣邏輯，林國漳也違反財產申報法涉嫌隱匿？

針對民進黨團赴選委會檢舉財產申報不實，吳宗憲回應，永續發展於今年2月3日因合併而解散，由永成環科承接相關權利義務，他申報的股份數都相同；僅因申報時沿用舊資料未即時更新，今已完成更正，絕無隱匿。他強調，若有違法願接受調查，但若有人刻意惡意連結、散布不實，將提告追究責任。

鏡週刊引用吳宗憲財產申報資料，指出吳父贈予的永續發展公司股票，該公司已不存在。民進黨縣議會黨團總召陳文昌與李明哲、陳漢澤、游國連等縣議員候選人記者會砲轟吳宗憲，參選縣長申報書塗改潦草且錯誤百出，永續發展已解散，吳9月登記竟然填報已經消滅半年的公司，受贈欄錯植「永續開發有股份有限公司」，時空錯亂。

陳文昌指出，吳宗憲直到週刊揭露才說會去補正，刻意隱匿事實，身為法律人與前檢察官，更應嚴格落實財產申報，而非交出錯誤百出、涉嫌不實的文件後，敷衍態度輕輕帶過，而且公司合併後的「永成環科」是累計31筆環保裁罰，惡名昭彰的廠商。

綠營檢舉後，國民黨團召開記者會反擊綠營烏龍檢舉「惡意栽贓」，黨團書記長林義剛與副議長陳漢鍾，縣議員楊弘旻、黃琤婷等人反駁，公司合併轉換難免忙中有錯，事後正常程序更正，何來隱匿？林國漳過去也曾申報出錯申請更正，若這算不實，藍營同樣也能檢舉林國漳。

國民黨議員出示工商登記資料，反控林國漳申報投資「雅別建設」250萬，官方系統顯示「查無此公司」，僅有「亞別建設」，股東也未見林國漳，難道林國漳刻意填錯隱匿或另有內幕，是否也違反財產申報法？

楊弘旻議員拿出駁斥綠營移花接木，吳宗憲雖持有股票，從未參與公司經營；後來的永成環科若遭開罰，能與股東扯上關係嗎？民進黨擺明打烏賊戰、意圖使人不當選，刮別人鬍子前應先檢討自己。