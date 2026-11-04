快訊

川普期中考沒及格 台指期夜盤一度噴漲千點

北市兒虐居首是用猜的？ 蔣萬安競辦轟沈伯洋「猜測包裝專業」 ：外行充內行

東北季風再增強！明午後北東降雨機率增 下周低溫探17度

聽新聞
0:00 / 0:00

綠檢舉吳宗憲違反財政申報搞烏龍 藍打臉林國漳「雅別」建設出錯

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國民黨議會黨團打臉民進黨烏龍檢舉，對手林國漳申報投資「雅別」建設，經查無此公司，僅有「亞別」建設，依其同樣邏輯，林國漳也違反財產申報法涉嫌隱匿？記者戴永華／攝影
國民黨議會黨團打臉民進黨烏龍檢舉，對手林國漳申報投資「雅別」建設，經查無此公司，僅有「亞別」建設，依其同樣邏輯，林國漳也違反財產申報法涉嫌隱匿？記者戴永華／攝影

國民黨立委吳宗憲遭週刊爆料參選縣長涉財產申報不實，把永成環科股票寫成永續發展，民進黨議會黨團今天前往縣選委會，檢舉吳宗憲違反財產申報法；未料，立即遭國民黨議會黨團打臉，對手林國漳申報投資「雅別」建設，經查無此公司，僅有「亞別」建設，依其同樣邏輯，林國漳也違反財產申報法涉嫌隱匿？

2026九合一選舉

針對民進黨團赴選委會檢舉財產申報不實，吳宗憲回應，永續發展於今年2月3日因合併而解散，由永成環科承接相關權利義務，他申報的股份數都相同；僅因申報時沿用舊資料未即時更新，今已完成更正，絕無隱匿。他強調，若有違法願接受調查，但若有人刻意惡意連結、散布不實，將提告追究責任。

鏡週刊引用吳宗憲財產申報資料，指出吳父贈予的永續發展公司股票，該公司已不存在。民進黨縣議會黨團總召陳文昌與李明哲、陳漢澤、游國連等縣議員候選人記者會砲轟吳宗憲，參選縣長申報書塗改潦草且錯誤百出，永續發展已解散，吳9月登記竟然填報已經消滅半年的公司，受贈欄錯植「永續開發有股份有限公司」，時空錯亂。

陳文昌指出，吳宗憲直到週刊揭露才說會去補正，刻意隱匿事實，身為法律人與前檢察官，更應嚴格落實財產申報，而非交出錯誤百出、涉嫌不實的文件後，敷衍態度輕輕帶過，而且公司合併後的「永成環科」是累計31筆環保裁罰，惡名昭彰的廠商。

綠營檢舉後，國民黨團召開記者會反擊綠營烏龍檢舉「惡意栽贓」，黨團書記長林義剛與副議長陳漢鍾，縣議員楊弘旻、黃琤婷等人反駁，公司合併轉換難免忙中有錯，事後正常程序更正，何來隱匿？林國漳過去也曾申報出錯申請更正，若這算不實，藍營同樣也能檢舉林國漳。

國民黨議員出示工商登記資料，反控林國漳申報投資「雅別建設」250萬，官方系統顯示「查無此公司」，僅有「亞別建設」，股東也未見林國漳，難道林國漳刻意填錯隱匿或另有內幕，是否也違反財產申報法？

楊弘旻議員拿出駁斥綠營移花接木，吳宗憲雖持有股票，從未參與公司經營；後來的永成環科若遭開罰，能與股東扯上關係嗎？民進黨擺明打烏賊戰、意圖使人不當選，刮別人鬍子前應先檢討自己。

國民黨立委吳宗憲遭週刊爆料參選宜蘭縣長涉財產申報不實，把永成環科股票寫成永續發展，民進黨議會黨團前往縣選委會，檢舉吳宗憲違反財產申報法。圖／民進黨議會黨團提供
國民黨立委吳宗憲遭週刊爆料參選宜蘭縣長涉財產申報不實，把永成環科股票寫成永續發展，民進黨議會黨團前往縣選委會，檢舉吳宗憲違反財產申報法。圖／民進黨議會黨團提供

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 林國漳 吳宗憲 永續發展

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／缺乏證據亂扯內線交易 吳宗憲控告鏡週刊違反選罷法及加重誹謗

影／別躲在新潮流背後！吳宗憲、陳琬惠同台下戰帖 邀林國漳辯論

松機遷建…澎湖縣長候選人陳振中堅決反對 吳淑瑾質疑藍營說法

陳冠宇批鄭朝方人事爭議 遭點名候選人范格菱提告捍衛清白

相關新聞

沈伯洋稱北市兒虐六都之首「用猜的」 王鴻薇轟抹黑造謠要道歉

民進黨台北市長候選人沈伯洋接受媒體專訪，談到兒虐議題，指兒虐在台北市愈來愈嚴重，應該是六都之首，坦言手中沒數據是用「猜的」。國民黨立委王鴻薇今日表示，根據衛福部資料，台北市近十年從未位居六都之首過，今年到現在台北市沒有任何兒虐致死，反而高雄又發生悲劇兩死。

北市兒虐居首是「用猜的」？蔣萬安競辦轟沈伯洋「猜測包裝專業」

針對沈伯洋接受「遠見」專訪，稱北市兒虐不當事件「六都居首」，但卻又說「沒有數據」只能用猜的，蔣萬安競選辦公室發言人楊沛緰今指出，評論兒童安全，沈伯洋竟全靠猜測，把猜測包裝成專業，暴露出功課不足、外行充內行。

松機遷建…澎湖縣長候選人陳振中堅決反對 吳淑瑾質疑藍營說法

松山機場遷建話題持續在澎湖縣長選戰延燒，國民黨澎湖縣長候選人陳振中今天舉行記者會，重申堅決反對松山機場遷建，並澄清從未就此議題與台北市長蔣萬安或台北市府聯繫，但民進黨澎湖縣長候選人吳淑瑾則提出質疑，引用蔣萬安在北市議會的發言，指蔣曾稱「已與離島縣長候選人溝通且有共識」，批陳振中對重大交通權益「虛晃了事」。

李四川新北會計師後援會成立 獲讚「為國為民的難得人才」

國民黨新北市長候選人李四川會計師後援會今成立，現場約200位專業會計師相挺，以「專業挺專業」為訴求，力挺具40年工程與行政經驗的李四川接棒新北市。後援會總會長、臺灣省會計師公會理事長蔡家龍致詞強調，城市治理如同經營大型企業，須回歸專業制度與實幹精神，會計師查帳講求驗證與精算，李四川在各地留下紮實政績就是最佳驗證，是為國為民的難得人才。

沈伯洋稱兒虐六都之首…數據用猜的 蔣萬安怒：數據錯誤加深家長不安

民進黨台北市長候選人沈伯洋接受「遠見」專訪時稱，北市兒虐不當事件「六都居首」，但被主持人追是否有相關數據佐證，卻坦言手上沒有數據，只能用猜的。台北市長蔣萬安今天怒批沈伯洋猜測的數據完全錯誤、又恰恰相反。

賴總統稱辯論非辯贏對手 蔣萬安點名沈伯洋：語氣平和也算不上誠懇

年底選戰倒數24天，台北市長蔣萬安今天到南機場夜市拜票，對於賴清德總統今天稱電視辯論目的並不是為了要辯贏對手，並稱沈伯洋的態度平和、誠懇。對此，蔣萬安重批若大家最關心、重要的政見，放在辯論會之後才提，就算語氣再怎麼平和，也算不上誠懇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。