沈伯洋稱北市兒虐六都之首「用猜的」 王鴻薇轟抹黑造謠要道歉

民進黨台北市長候選人沈伯洋接受媒體專訪，談到兒虐議題，指兒虐在台北市愈來愈嚴重，應該是六都之首，坦言手中沒數據是用「猜的」。國民黨立委王鴻薇今日表示，根據衛福部資料，台北市近十年從未位居六都之首過，今年到現在台北市沒有任何兒虐致死，反而高雄又發生悲劇兩死。

王鴻薇說，媒體「遠見雜誌」昨天上傳了沈伯洋在「遠見 On AIR」的訪談影片。其中，針對兒虐的問題，沈伯洋原文是這樣說的「兒虐的問題在台北市看起來是愈來愈嚴重，這就會變得很麻煩，他現在應該是不當的兒虐事件應該是六都之首」，當主持人問沈是否跟區域性有關時，沈說：「因為我手上沒有資料跟數據，所以我們只能用猜的。」

王鴻薇表示，她要嚴正糾正沈伯洋，根據衛福部公開資料，不論是「兒少保護受理案件及開案人數」或是「兒少保護施虐致死的案件數」，近十年來看，從來就沒有位居六都之首過，甚至連第二都沒有。平均下來最嚴重的地區，是民進黨執政的高雄，2024年高雄兒虐死了12位無辜的小生命，而且今年到現在台北市沒有任何兒虐致死，高雄又發生悲劇兩死。

王鴻薇指出，很難想像，沈伯洋這樣公然指控是用猜的且還猜錯，這完全是抹黑跟造謠。這些資訊根本不用到立法院調閱，是公開的網站資料，到底多不認真，有多大的惡意，才會在公開節目這樣攻擊台北市政府？

王鴻薇強調，沈伯洋為了選舉胡言亂語，傷害是基層同仁的努力，撕裂整個台北市激起對立；請沈伯洋公開承認自己錯誤，並向抹黑台北市政府與台北市民道歉。