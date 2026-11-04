快訊

川普期中考沒及格 台指期夜盤一度噴漲千點

北市兒虐居首是用猜的？ 蔣萬安競辦轟沈伯洋「猜測包裝專業」 ：外行充內行

東北季風再增強！明午後北東降雨機率增 下周低溫探17度

聽新聞
0:00 / 0:00

沈伯洋稱北市兒虐六都之首「用猜的」 王鴻薇轟抹黑造謠要道歉

聯合報／ 記者屈彥辰唐筱恬／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋。聯合報系資料照
民進黨台北市長候選人沈伯洋。聯合報系資料照

民進黨台北市長候選人沈伯洋接受媒體專訪，談到兒虐議題，指兒虐在台北市愈來愈嚴重，應該是六都之首，坦言手中沒數據是用「猜的」。國民黨立委王鴻薇今日表示，根據衛福部資料，台北市近十年從未位居六都之首過，今年到現在台北市沒有任何兒虐致死，反而高雄又發生悲劇兩死。

2026九合一選舉

王鴻薇說，媒體「遠見雜誌」昨天上傳了沈伯洋在「遠見 On AIR」的訪談影片。其中，針對兒虐的問題，沈伯洋原文是這樣說的「兒虐的問題在台北市看起來是愈來愈嚴重，這就會變得很麻煩，他現在應該是不當的兒虐事件應該是六都之首」，當主持人問沈是否跟區域性有關時，沈說：「因為我手上沒有資料跟數據，所以我們只能用猜的。」

王鴻薇表示，她要嚴正糾正沈伯洋，根據衛福部公開資料，不論是「兒少保護受理案件及開案人數」或是「兒少保護施虐致死的案件數」，近十年來看，從來就沒有位居六都之首過，甚至連第二都沒有。平均下來最嚴重的地區，是民進黨執政的高雄，2024年高雄兒虐死了12位無辜的小生命，而且今年到現在台北市沒有任何兒虐致死，高雄又發生悲劇兩死。

王鴻薇指出，很難想像，沈伯洋這樣公然指控是用猜的且還猜錯，這完全是抹黑跟造謠。這些資訊根本不用到立法院調閱，是公開的網站資料，到底多不認真，有多大的惡意，才會在公開節目這樣攻擊台北市政府？

王鴻薇強調，沈伯洋為了選舉胡言亂語，傷害是基層同仁的努力，撕裂整個台北市激起對立；請沈伯洋公開承認自己錯誤，並向抹黑台北市政府與台北市民道歉。

2026九合一選舉 台北市選舉 沈伯洋 兒虐 王鴻薇

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

沈伯洋邀二次辯論 羅智強還原吳思瑤協商說三謊「不和沒誠信陣營協商」

遭疑模仿肥皂箱開講？蔣萬安回4字：沈伯洋很多特色模仿不來

台北市長辯論協商風波 吳思瑤批羅智強：沒偷錄音要公開什麼？

北高連線！蔣萬安柯志恩掃街 反攻洋流起點

相關新聞

沈伯洋稱北市兒虐六都之首「用猜的」 王鴻薇轟抹黑造謠要道歉

民進黨台北市長候選人沈伯洋接受媒體專訪，談到兒虐議題，指兒虐在台北市愈來愈嚴重，應該是六都之首，坦言手中沒數據是用「猜的」。國民黨立委王鴻薇今日表示，根據衛福部資料，台北市近十年從未位居六都之首過，今年到現在台北市沒有任何兒虐致死，反而高雄又發生悲劇兩死。

北市兒虐居首是「用猜的」？蔣萬安競辦轟沈伯洋「猜測包裝專業」

針對沈伯洋接受「遠見」專訪，稱北市兒虐不當事件「六都居首」，但卻又說「沒有數據」只能用猜的，蔣萬安競選辦公室發言人楊沛緰今指出，評論兒童安全，沈伯洋竟全靠猜測，把猜測包裝成專業，暴露出功課不足、外行充內行。

松機遷建…澎湖縣長候選人陳振中堅決反對 吳淑瑾質疑藍營說法

松山機場遷建話題持續在澎湖縣長選戰延燒，國民黨澎湖縣長候選人陳振中今天舉行記者會，重申堅決反對松山機場遷建，並澄清從未就此議題與台北市長蔣萬安或台北市府聯繫，但民進黨澎湖縣長候選人吳淑瑾則提出質疑，引用蔣萬安在北市議會的發言，指蔣曾稱「已與離島縣長候選人溝通且有共識」，批陳振中對重大交通權益「虛晃了事」。

李四川新北會計師後援會成立 獲讚「為國為民的難得人才」

國民黨新北市長候選人李四川會計師後援會今成立，現場約200位專業會計師相挺，以「專業挺專業」為訴求，力挺具40年工程與行政經驗的李四川接棒新北市。後援會總會長、臺灣省會計師公會理事長蔡家龍致詞強調，城市治理如同經營大型企業，須回歸專業制度與實幹精神，會計師查帳講求驗證與精算，李四川在各地留下紮實政績就是最佳驗證，是為國為民的難得人才。

【重磅快評】小鴨變烤鴨 柯志恩的逆流反攻

高雄市長電視辯論後，國民黨候選人柯志恩吹起反攻號角。不讓洋流外溢，柯志恩近日北上合體台北市長蔣萬安、桃園市長張善政，召喚「北漂族」回鄉投票。蔣萬安上任四年推動「輝達、鮮奶、大巨蛋」，綠營嘲諷沒有政績；民進黨候選人賴瑞隆十三年前推動黃色小鴨到高雄，至今還是「那隻小鴨」，柯志恩期待熱戰，讓「小鴨變烤鴨」。

沈伯洋稱兒虐六都之首…數據用猜的 蔣萬安怒：數據錯誤加深家長不安

民進黨台北市長候選人沈伯洋接受「遠見」專訪時稱，北市兒虐不當事件「六都居首」，但被主持人追是否有相關數據佐證，卻坦言手上沒有數據，只能用猜的。台北市長蔣萬安今天怒批沈伯洋猜測的數據完全錯誤、又恰恰相反。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。