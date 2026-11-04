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中選會抗告被駁回 花蓮酒駕議員周駿宥確定可繼續爭取連任

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導
花蓮縣議員周駿宥。聯合報系資料照
花蓮縣議員周駿宥。聯合報系資料照

花蓮縣現任議員周駿宥因酒駕遭判刑且未執行完畢，登記參選今年縣議員選舉欲爭取連霸，被中央選舉委員會審定不符選罷法規定，撤銷參選資格。周不服提假處分保全參選身分獲准，中選會提抗告，最高行政法院今駁回抗告確定，周確定仍可以繼續參選。

2026九合一選舉

周駿宥是無黨籍，曾任兩屆吉安鄉民代表，接續連任兩屆議員，今年登記為縣議員第5選區（花蓮市、新城鄉、秀林鄉吉安鄉平地原住民）參選人。

今年2月15日，周喝了添加米酒的湯品後，駕車沿吉安鄉自立路往南行駛，被警方攔查酒測值高達每公升0.52毫克，檢方聲請簡易判決處刑，法院依公共危險罪判刑3月，得易科罰金9萬元。

花蓮地檢署通知周今年6月26日到案執行；同年8月31日至9月4日間，周赴花蓮縣選委會登記參選。中選會審定，認為他有選罷法第26條第9款規定情事，因尚未執行完畢，不得登記為候選人。

周不服中選會撤銷參選資格，但為保全登記、抽籤資格，向台北高等行政法院聲請假處分，請求暫准以候選人身分參與選舉活動。

北高行認為選罷法明文規定，判處有期徒刑以上之刑確定，不得登記為候選人，但立法院今年修法新增但書「宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者，不在此限。」

北高行指出，周刑度在6月以下，得易服社會勞動，又法條文義上並未有「參選人須向檢察官申請易服社會勞動」或「檢察官已准許易服社會勞動」限制，而有可登記參選的解釋空間，衡量可能的公、私益損害後，裁准假處分，周保有參選資格。

中選會不服提抗告，最高行認為周於登記期間截止日尚未執行完畢，但周已於今年9月21日易科罰金執行完畢，足見在中選會10月16日審定及尚未公告候選人名單前，周已不具有選罷法規定登記為候選人的消極資格，認為北高行裁准暫時狀態處分沒有違誤，駁回抗告。

2026九合一選舉 花蓮縣選舉 酒駕 議員

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