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北市兒虐居首是用猜的？ 蔣萬安競辦轟沈伯洋「猜測包裝專業」 ：外行充內行

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北市兒虐居首是「用猜的」？蔣萬安競辦轟沈伯洋「猜測包裝專業」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
民進黨台北市長候選人沈伯洋。聯合報系資料照
民進黨台北市長候選人沈伯洋。聯合報系資料照

針對沈伯洋接受「遠見」專訪，稱北市兒虐不當事件「六都居首」，但卻又說「沒有數據」只能用猜的，蔣萬安競選辦公室發言人楊沛緰今指出，評論兒童安全，沈伯洋竟全靠猜測，把猜測包裝成專業，暴露出功課不足、外行充內行。

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沈伯洋在專訪中指出，兒虐的問題在台北市看起來是愈來愈嚴重，所以這個就變得很麻煩，北市現在應該是兒虐不當事件是六都居首了，主持人追問，這個跟區域性有關係嗎？還是哪一個環節造成？沈伯洋說，說真的「因為我們 手上沒有數據，我們只能用猜的」。

楊沛緰指出，根據審計部公布數據，2024年高雄市兒童受虐致死12人、六都最多，台北市則為0；根據衛福部「兒童及少年保護—遭父母、照顧者等家庭成員施虐死亡之人數及原因」統計，112年至114年三年間，高雄市家內受虐致死人數合計14人，六都最多，台北市則為2人。

楊沛緰表示，每一起兒虐案都應嚴肅看待，討論時更應以完整數據為基礎。沈伯洋在專訪中先指出台北兒虐不當事件「六都居首」，但沒有數據，就應先做功課，兒童安全如此嚴肅的議題，難道可以沒查證，就急著攻擊對手、加深家長不安？

楊沛緰指出，沈伯洋對台北市政不熟悉，已經不是第一次。談兒虐原因說「只能用猜的」；辯論被問到具體都更個案，未能答出癥結，等蔣萬安點出航高限制，竟反問為何不早講；談營養午餐，又把「三章一Q」講成「三規一章」。一下用猜的，一下怪別人沒早講，連基本政策名詞都講錯，接連出洋相。

楊沛緰說，政策討論必須建立在事實之上，不能批評時口氣十足，被追問就暴露準備不足。請沈伯洋別再以猜測混淆視聽，消耗市民對公共討論的信任。

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 沈伯洋 兒虐

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