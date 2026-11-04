蘇巧慧三度掃中和黃昏市場 人氣爆棚宣示打造雙和親水生活圈

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今展現驚人體力與親和力，繼清晨前往蘆洲大台北果菜市場後，下午再跨足雙和地區，偕同在地新北市議員張維倩、張嘉玲、許昭興及議員候選人張志豪、羅文崇等人，前往中和區大勇街黃昏市場徒步掃街拜票，向在地鄉親誠摯懇託支持。

這已是蘇巧慧第三度造訪大勇街黃昏市場，現場許多民眾與攤商一見到她便熱情大喊「新北慧贏」、「凍蒜」。甚至有支持者激動緊握蘇巧慧雙手驚喜直呼「我三次來都有遇見妳！」市場內人潮鼎沸、加油聲不斷，展現出蘇巧慧在雙和地區的高人氣與親民魅力。

蘇巧慧表示，雙和地區人口極為稠密，亟需要更完善的公共休憩空間。未來若入主市府，將全力打造「雙和親水生活圈」，重點推動瓦磘溝水質改善工程與親水步道建置，並結合「瓦磘溝沿岸全線人行綠廊縫合計畫」，串連沿岸通道，為市民營造更優質宜居的生活環境。

在改善生活機能方面，蘇巧慧特別強調將加速推動「員山行政及安居複合園區」開發。該園區不僅能提供行政、消防、停車、公托及日照等多元空間，有效舒緩員山地區長年停車空間不足的痛點，同時也能大幅提升警政與消防同仁的工作環境與勤務品質。

針對產業升級，蘇巧慧承諾未來將帶領市府團隊，積極推動「灰磘生醫與智慧科技創新園區」。透過擴大整合雙和醫院與台北醫學大學的研究量能並導入智慧醫療，協助在地精密機械與電子產業轉型升級，攜手在地議員帶動新北整體產業發展。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天再次跨足雙和地區，偕同在地新北市議員張維倩、張嘉玲、許昭興及議員候選人張志豪、羅文崇等人，前往中和區大勇街黃昏市場徒步掃街拜票。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天再次跨足雙和地區，偕同在地新北市議員張維倩、張嘉玲、許昭興及議員候選人張志豪、羅文崇等人，前往中和區大勇街黃昏市場徒步掃街拜票。圖／蘇巧慧競辦提供

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天再次跨足雙和地區，偕同在地新北市議員張維倩、張嘉玲、許昭興及議員候選人張志豪、羅文崇等人，前往中和區大勇街黃昏市場徒步掃街拜票。圖／蘇巧慧競辦提供