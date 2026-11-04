蘇巧慧中和大勇街黃昏市場掃街 民眾喊「三次來都遇見妳！」

新北選戰白熱化，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天下午再度前往中和大勇街黃昏市場拜票，與新北市議員張維倩、張嘉玲、許昭興及市議員候選人張志豪、羅文崇向攤商、民眾懇託支持。這也是蘇巧慧第三度到訪大勇街黃昏市場，不少民眾一看到相當熱情，還有人握著她的手激動表示「我三次都有遇見妳！」。

蘇巧慧表示，未來若有機會帶領市府團隊，將與雙和在地議員攜手合作，加速推動「員山行政及安居複合園區」開發，整合行政、消防、停車、公托及日照等多元空間，改善員山地區停車空間不足問題，也提供警消人員更好的工作環境。

蘇巧慧指出，雙和地區人口稠密，公共休憩空間更需要升級，未來將打造「雙和親水生活圈」，改善瓦磘溝水質、興建親水步道，並透過「瓦磘溝沿岸全線人行綠廊縫合計畫」串連沿岸通道，讓民眾擁有更舒適、安全的生活環境。

蘇巧慧也提出加速推動「灰磘生醫與智慧科技創新園區」，整合雙和醫院及台北醫學大學研究量能，導入智慧醫療，協助在地精密機械、電子產業轉型升級，盼透過醫療與科技結合，帶動雙和產業發展，為地方創造更多發展機會。

民進黨新北市長候選人蘇巧慧今天下午再度前往中和大勇街黃昏市場拜票。記者葉德正／攝影