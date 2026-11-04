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吳宗憲邀對手辯論別當「巨嬰」 林國漳回稱公辦政見就能辯論政策

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
吳宗憲正式發出「公開辯論邀請函」，喊話對手林國漳有guts就站出來辯論，別躲在新潮流背後。記者戴永華／攝影
吳宗憲正式發出「公開辯論邀請函」，喊話對手林國漳有guts就站出來辯論，別躲在新潮流背後。記者戴永華／攝影

針對國民黨宜蘭縣長候選人吳宗憲今天出發出公開辯論邀請函，喊話對手林國漳有guts就站出來辯論，別躲在新潮流背後當巨嬰；對此，林國漳表示，未來會有兩場公辦政見說明會，屆時雙方就能理性、清楚地辯論政策，充分說明縣政藍圖。

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對於林國漳稱「公辦政見會就能清楚辯論政策」，吳宗憲競辦駁斥，縣選委會舉辦的公辦政見會與民間主辦的辯論會是完全不同機制，林律師習慣性地遇到質疑，又是含糊把兩者混為一談，拿沒有交叉詰問、沒有媒體提問的公辦政見會當擋箭牌，這跟辯論會一樣嗎？高雄市或台北市才剛辦過辯論，不清楚的話可以上網去看看。

吳宗憲今天在競選總部與陳琬惠、縣議員林岳賢及議員候選人莊淑如舉行記者會，吳宗憲從9月起多次邀請林國漳公開辯論，未獲回應，他今天正式下達辯論戰書，把公開辯論邀請函以快遞送到林國漳競選總部，要求林走出派系保護傘，回應各項爭議。

陳琬惠直指林國漳對於外界質疑「問A答B」避重就輕、躲在新潮流背後：為何林國漳擔任公股公司董監事（國光電力董事、環能海運監察人、華航獨董）與賴清德、陳金德等新潮流大老升遷時間點完美重疊，全台條件一樣優秀的人不勝數，為什麼一路都是你，可以每年坐領百萬酬庸？

吳宗憲說，林國漳參選至今，是由陳金德、陳文昌、林聰賢、邱嘉進等新潮流大老在幕後操盤，早已被鄉親質疑為派系傀儡，面對外界質疑不正面回應，只會喊抹黑。

吳宗憲與陳琬惠要求林國漳「有guts就自己站出來」，接受全體鄉親檢驗，不要當害怕被檢驗的投機政客，更不要再躲在新潮流背後當寶寶。

對此，林國漳回應，未來將有兩場公辦政見說明會要舉行，屆時雙方就能理性、清楚地辯論政策；林國漳強調，他早已一一回答各項質疑，但吳宗憲還是一再抹黑，不知道要求辯論的意義何在？

林國漳說，選舉進入倒數，他會把握最後時間，繼續勤走基層、續辦政見說明會和「蓋漳大車掃」，爭取認同，也期盼對手停止任何負面選戰動作。

陳琬惠喊話對手林國漳有guts就站出來辯論，別躲在新潮流背後當巨嬰。記者戴永華／攝影
陳琬惠喊話對手林國漳有guts就站出來辯論，別躲在新潮流背後當巨嬰。記者戴永華／攝影

針對對手邀辯論，林國漳表示，未來將有兩場公辦政見說明會要舉行，屆時雙方就能理性、清楚地辯論政策。圖／林競辦提供
針對對手邀辯論，林國漳表示，未來將有兩場公辦政見說明會要舉行，屆時雙方就能理性、清楚地辯論政策。圖／林競辦提供

2026九合一選舉 宜蘭縣選舉 林國漳 吳宗憲 辯論

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