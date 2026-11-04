侯友宜洪秀柱站台 李四川：打造新北小巨蛋

新北市長侯友宜、中國國民黨前主席洪秀柱，今天為市長參選人李四川與同黨籍市議員曾煥嘉聯合競選總部成立站台。李四川說，將強化板橋聯外交通動脈，也打造「新北小巨蛋」。

李四川與新北市議員曾煥嘉聯合競選總部成立大會，今天在板橋區民生公園舉行，在地里長、鄉親揮舞旗幟熱情相挺，高喊「凍蒜」；侯友宜、洪秀柱、國民黨立法委員葉元之與新北市議員陳偉杰到場站台。

侯友宜致詞表示，李四川是他多年並肩作戰的兄弟，從共同擔任新北市副市長時就建立深厚的合作默契。他說，城市建設講求一棒接一棒，捷運環狀線、市立土城醫院順利營運，都是跨任期接力完成的典範。

侯友宜推薦李四川是新北建設的重要推手，未來「板橋醫療園區」與「新北大巨蛋」等重大建設，更需要交由最熟悉市政與工程的李四川接續完成。

李四川表示，自己住在板橋區多年，板橋也是新北市的發展關鍵樞紐，將以40餘年的工程專業與市政經驗，接續侯友宜的建設方向，推動地方建設與「泰板輕軌」等聯外交通。

李四川說，如當選將結合以往興建台北小巨蛋與推動台北大巨蛋完工的實務經驗，將板橋體育館升級為兼具國際賽事、大型演唱會與多元展演功能的「新北小巨蛋」，並加速推進「板橋醫療園區」，深化板橋、土城與中和區的醫療分工，建構優質的大板橋醫療生活圈。

李四川說，將與里長一起合作傾聽需求；對於長者的照顧，也會將敬老卡點數中的300點，擴大用於超商、超市、農會、藥局購物，照顧長者民生需求。

新北會計師後援會今天傍晚也在李四川競選總部成立，到場會計師為李四川加油打氣並合影。