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李四川新北會計師後援會成立 獲讚「為國為民的難得人才」

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
李四川會計師後援會今成立。圖／李四川競總提供
李四川會計師後援會今成立。圖／李四川競總提供

國民黨新北市長候選人李四川會計師後援會今成立，現場約200位專業會計師相挺，以「專業挺專業」為訴求，力挺具40年工程與行政經驗的李四川接棒新北市。後援會總會長、臺灣省會計師公會理事長蔡家龍致詞強調，城市治理如同經營大型企業，須回歸專業制度與實幹精神，會計師查帳講求驗證與精算，李四川在各地留下紮實政績就是最佳驗證，是為國為民的難得人才。

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李四川新北市會計師後援會總會長由臺灣省會計師公會理事長蔡家龍、台北市會計師公會理事長邵志明、會計師公會全國聯合會會計教育學院主任委員劉嘉松擔任，蔡家龍今天專程自日本飛回台灣力挺李四川，他強調新北市過去許多輝煌的市政建設，李四川功不可沒，包括雙北捷運網絡與環狀線等重大交通動脈能有今日榮景，正是李四川發揮工程專業、默默做事的成果。

台北市會計師公會理事長邵志明、會計師公會全國聯合會會計教育學院主任委員劉嘉松也熱烈呼籲「專業挺專業」，讚許雙北建設密不可分，懂雙北的李四川是新北市長最佳人選。李四川感謝會計師們的信任，強調健全財政紀律與工程專業是推動建設的雙引擎，未來將持續秉持專業務實的做事精神，打造兼具財政韌性與建設發展的新北市。

李四川承諾，將發揮過往興建台北小巨蛋、完成台北大巨蛋的實際經驗，在八年內完成位於樹林的「新北大巨蛋」，此外也會進一步推動板橋體育館升級為「新北小巨蛋」，以雙巨蛋建設打造新北藝文、體育、展演新地標。

在交通路網與產業升級方面，李四川提出興建蘆社大橋，串聯北士科輝達至蘆洲、五股，並搭配台64及65線快速道路，延伸至板橋、土城、樹林、新店等地，打造AI科技產業廊帶，並會推動「軌道建設123」，迎向雙北30分鐘核心生活圈，進一步升級基北北桃共同生活圈，他強調，工程師與會計師同樣講求高度專業，「同樣的事情、對的事情做一千遍就成為專業」，未來將以嚴謹態度讓新北一天比一天更好。

此外，李四川「台灣競爭力論壇後援會」與「書畫藝文界後援會」也在今日成立，後援會代表現場並贈予象徵祝福的「吉祥三寶」與多幅書畫作品，祝李四川高票當選。李四川強調，硬體建設能讓城市變大，唯有文化底蘊可讓城市變偉大，未來擔任市長也將全力投入在地藝文空間優化與文化培育，實現兼具產業競爭力與文化人文書香的新北願景。

李四川會計師後援會今成立。圖／李四川競總提供
李四川會計師後援會今成立。圖／李四川競總提供

李四川會計師後援會今成立。圖／李四川競總提供
李四川會計師後援會今成立。圖／李四川競總提供

李四川會計師後援會今成立，現場約200位專業會計師相挺。圖／李四川競總提供
李四川會計師後援會今成立，現場約200位專業會計師相挺。圖／李四川競總提供

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 會計師

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