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基隆市長民調激戰 謝國樑領先

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長最新民調激戰，謝國樑（左）微幅領先童子瑋（右）。記者游明煌／攝影
基隆市長最新民調激戰，謝國樑（左）微幅領先童子瑋（右）。記者游明煌／攝影

基隆市長選舉藍綠交戰競爭激烈，根據最新一份民調，調查時間為10月30至11月1日，為基隆港務工會理事長蘇秋德委託艾普羅行銷市場研究公司的調查，國民黨現任市長謝國樑支持度36.1%，民進黨童子瑋35.6%，謝國樑領先0.5個百分點，落在抽樣誤差範圍內。

2026九合一選舉

民調結果顯示，若明天就是投票日，36.1%的受訪者表態支持謝國樑、35.6%支持童子瑋，1.1%支持無黨籍候選人魏造文，但仍有25.8%未明確表態，謝國樑僅領先0.5個百分點。

在投票意願分析，85.1%的受訪者表示會投票，其中60.9%表示「一定會投票」、24.2%表示「可能會投票」。在「一定會投票」的651位受訪者當中，童子瑋獲41.0%支持，謝國樑為40.4%，相差0.6個百分點。

在勝選看好度方面，34.8%的受訪者認為謝國樑最有可能當選，27.2%看好童子瑋，兩人相差7.6個百分點，但有37.5%的受訪者未明確表態。

另自述2022年市長選舉投給謝國樑的受訪者當中，72.5%表示支持謝國樑，14.1%表態支持童子瑋；自述上屆投給民進黨候選人蔡適應的受訪者當中，84.4%表態支持童子瑋，7.8%支持謝國樑。

這份民調由基隆港務工會理事長蘇秋德委託艾普羅行銷市場研究股份有限公司執行，調查時間為今年10月30、31及11月1日，以設籍基隆市、年滿20歲以上的選民為對象，採電腦輔助電話訪問系統（CATI）進行，共完成1069份有效樣本，在95%信心水準下，全體樣本抽樣誤差為正負3.0%。調查結果依性別、年齡、學歷及行政區進行加權；市長支持度及勝選看好度題目的分析基數為1004人。

童子瑋回應說，如履薄冰、步步為營，最後不放過任何一天跟市民溝通的機會，相信「我是基隆人」不分黨派、不分族群的市政願景，會讓基隆市民看見我們改變基隆的決心。

謝國樑競總回應表示，有關民調相關議題，謝國樑市長表示，由於今日議題眾多，有關民調議題將於明日公開行程再予分析。

2026九合一選舉 基隆市選舉 民調 謝國樑 童子瑋

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