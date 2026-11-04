松機遷建…澎湖縣長候選人陳振中堅決反對 吳淑瑾質疑藍營說法

松山機場遷建話題持續在澎湖縣長選戰延燒，國民黨澎湖縣長候選人陳振中今天舉行記者會，重申堅決反對松山機場遷建，並澄清從未就此議題與台北市長蔣萬安或台北市府聯繫，但民進黨澎湖縣長候選人吳淑瑾則提出質疑，引用蔣萬安在北市議會的發言，指蔣曾稱「已與離島縣長候選人溝通且有共識」，批陳振中對重大交通權益「虛晃了事」。

陳振中今天於競選總部舉行記者會表示，松山機場攸關澎湖鄉親就醫、求學、工作與探親的便利性，自遷建議題提出以來，他在第一時間即公開表達反對立場，態度始終一致。

針對外界及對手質疑，陳振中強調，他本人及競選團隊「從未就松機遷建一事與蔣萬安市長或台北市政府通話、聯繫或接洽」，他呼籲吳淑瑾陣營，若指稱「縣長候選人曾經溝通」，應明確交代具體對象、時間與內容，避免造成外界誤解。

至於相關競選看板引發的爭議，陳振中說明，該看板早在數月前即已設置，時間點遠早於近期松機遷建議題，不應據此認定他支持遷建。

對於未參與日前赴台北的陳情抗議行動，他解釋是因另有重要行程無法親自前往，但「捍衛鄉親交通權益的立場絕不改變」，並表示本次記者會是針對該議題的最後一次完整說明，盼選戰回歸理性與政策討論。

對此，吳淑瑾競選總部隨即回應，對於陳振中欲以「最後一次回應」結束討論表示不認同，強調一切質疑均「憑事實說話」。

吳淑瑾指出，蔣萬安在台北市議會質詢時親口表示松機遷建「已跟國民黨離島縣長候選人溝通且有共識」，影音鐵證歷歷在目，如今同黨的陳振中候選人卻證實28天來未進行實質協調，令人感到不解。

吳淑瑾進一步表示，松山機場遷建關乎澎湖鄉親交通與國旅門戶權益，屬重大議題，候選人理應積極面對而非避重就輕，過去澎湖縣長陳光復展現捍衛鄉親權益的態度值得肯定，她同樣會以務實行動解決各項紛擾，積極維護澎湖民眾的權益。