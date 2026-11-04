沈伯洋接受「TODAY 看世界」范琪斐專訪 員工熱情合照

民進黨台北市長參選人沈伯洋接受「TODAY 看世界」專訪將於今晚播出，政治工作者周軒臉書貼出沈與員工合影照，沈伯洋競選辦公室證實是沈赴LINE TODAY接受專訪時的照片。

沈伯洋接受LINE TODAY製作國際新聞節目「TODAY 看世界」專訪晚間8時將播出，此節目是由資深國際新聞媒體人范琪斐主持，而周軒也透過臉書貼出沈伯洋與員工合影照片。

沈伯洋競選辦公室透過文字訊息表示，沈伯洋接受「TODAY 看世界」專訪將於今晚播出，相關照片及影片是沈伯洋昨晚前往LINE TODAY時與其公司員工合影。