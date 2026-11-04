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劉建國邀沈伯洋品嘗古坑咖啡 邀全台民眾周末赴產地品香

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
民進黨雲林縣長候選人劉建國（右）今與古坑鄉長林慧如（左）帶著古坑精品咖啡進立法院，邀請台北市長候選人沈伯洋（中）一同磨豆、手沖、品咖啡，為古坑咖啡宣傳。圖／劉建國競選總部提供
民進黨雲林縣長候選人劉建國（右）今與古坑鄉長林慧如（左）帶著古坑精品咖啡進立法院，邀請台北市長候選人沈伯洋（中）一同磨豆、手沖、品咖啡，為古坑咖啡宣傳。圖／劉建國競選總部提供

雲林縣政府主辦的2026台灣咖啡節上周在古坑綠色隧道開幕，11月7、8日將迎來第二波活動。民進黨雲林縣長候選人劉建國今與古坑鄉長林慧如帶著古坑精品咖啡進立法院，邀請台北市長候選人沈伯洋一同磨豆、手沖、品咖啡，為古坑咖啡宣傳。

2026九合一選舉

劉建國與沈伯洋一同手沖古坑嵩岳咖啡的藝伎咖啡豆，沈伯洋表示，以前一天能喝五、六杯咖啡，今天喝到古坑咖啡，覺得酸甜平衡、甘甜明顯，給這杯咖啡「100分」。劉建國當面邀請沈伯洋一定要到產地親自品味，並說，近年極端天氣讓咖啡收成更不容易，希望大家從喝一杯、買一包開始，支持台灣咖啡農，進一步走訪產地、認識古坑。

在手沖咖啡過程中，沈伯洋以「小水滴匯聚成洋流」比喻選舉與民主。他表示，好咖啡靠一滴一滴累積，選舉也是每個人一個一個站出來，才會形成強大力量，「一滴都不能少」，並呼籲大家11月28日返鄉投票。

林慧如表示，古坑精品咖啡莊園匯集32個品牌，各有獨特風味，希望未來古坑咖啡能走上台北的餐桌、走進台北的咖啡館。她也致贈沈伯洋古坑精品咖啡，一天喝一款，剛好喝一個月，「喝完就當選」。

今年台灣咖啡節匯集170個品牌，並有來自日本、印尼、越南等地的咖啡業者參與，有咖啡論壇、精品咖啡體驗、杯測活動及中台灣咖啡地圖數位集章。

民進黨雲林縣長候選人劉建國（右）今與古坑鄉長林慧如（左）帶著古坑精品咖啡進立法院，邀請台北市長候選人沈伯洋（中）一同磨豆、手沖、品咖啡，為古坑咖啡宣傳。圖／劉建國競選總部提供
民進黨雲林縣長候選人劉建國（右）今與古坑鄉長林慧如（左）帶著古坑精品咖啡進立法院，邀請台北市長候選人沈伯洋（中）一同磨豆、手沖、品咖啡，為古坑咖啡宣傳。圖／劉建國競選總部提供

2026九合一選舉 雲林縣選舉 劉建國 沈伯洋 古坑 咖啡豆 綠色隧道

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