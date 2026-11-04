嘉義市議會不能只剩藍綠！王婉諭市場掃街 力挺小歐盟東西區搶兩席

時代力量黨主席王婉諭今天上午到嘉義市，陪同小民參政歐巴桑聯盟東區市議員參選人陳玥妗、西區市議員參選人林詩涵走訪傳統市場，爭取選民支持。王婉諭表示，嘉義市議會不能只有藍綠分配席次，更需要願意追蹤市政問題的第三勢力，期盼兩人分進東西區，成為議會監督市政的關鍵兩席。

王婉諭上午陪同陳玥妗、林詩涵走訪南田市場及永和市場，與攤商、採買民眾互動，沿途有民眾主動打招呼、比讚，也有人稱讚她過去擔任立委的表現。三人把握機會向選民介紹參選理念，爭取支持。

王婉諭表示，嘉義市不缺選舉期間走進市場握手的政治人物，缺的是選後願意把市民問題追到底的議員。無論交通接駁、青年安居、長輩照顧或學童通學安全，都是市民每天面對的生活問題，不能只在選舉期間受到關注。

她說，台灣前進陣線由時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進及綠黨4個政黨合作，希望突破傳統藍綠政治格局，讓第三勢力進入地方議會。林詩涵與陳玥妗分別投入西區、東區選舉，兩人長期關注社區議題，已針對BRT交通安全、青年居住、長照服務及公共安全提出監督主張，值得市民支持。

林詩涵表示，市場裡聽到的問題很實際，包括工作是否穩定、交通是否方便、長輩能否獲得照顧，以及孩子上學是否安全。市民向政府反映問題，不應只得到「會再研議」的答覆，議員更應追問預算如何運用、政策何時落實，以及問題是否真正改善。

陳玥妗表示，東西區雖有不同需求，但市府每一筆預算都與市民生活息息相關。她與林詩涵希望透過跨選區合作，建立聯合監督機制，讓地方議會增加來自基層生活現場的聲音，也讓市政監督不再只是藍綠之間的政治攻防。

王婉諭（中）陪同林詩涵（左）、陳玥妗（右）深入傳統市場，與炸物攤商親切互動，盼將基層民眾關心的生活問題帶進議會。圖／小民參政歐巴桑聯盟提供

時代力量黨主席王婉諭（右）走訪嘉義市傳統市場，與東區市議員參選人陳玥妗（中）、西區市議員參選人林詩涵（左）共同向攤商及民眾爭取支持。圖／小民參政歐巴桑聯盟提供

王婉諭（左）與林詩涵（中）、陳玥妗（右）走訪嘉義市傳統市場，沿途向攤商及採買民眾打招呼，爭取第三勢力進入市議會。圖／小民參政歐巴桑聯盟提供