鐵花村之後 台東再拚音樂基地！陳瑩估年花逾億元、吳秀華提財源問題

民進黨台東縣長候選人陳瑩今天提出設置「音樂原創基地」構想，邀請金曲歌手舒米恩、昊恩等音樂人站台，盼打造從創作、錄音製作到現場演出的完整空間，讓台東音樂工作者不必每次都往台北尋找資源。陳瑩表示，基地不會照搬台北流行音樂中心或高雄流行音樂中心，也不是鐵花村的複製版，初估每年營運經費超過1億元，將尋求中央與地方合作。

陳瑩在競選總部說明，鐵花村結束營運後，過去曾在當地演出的音樂人，少了一處固定展演空間。她希望新基地不只是提供舞台，更要具備編曲、錄音、混音等製作設備，搭配技術教學、行銷及媒合服務，讓創作者能在台東完成作品，也有機會固定登台演出。

她進一步規畫不同規模的展演場地，從半露天小舞台到中型演出空間，盼能做到每週都有活動，並構想舉辦年度原創音樂比賽，結合電視節目製作及音樂人駐村交流，逐步累積在地創作與演出能量。基地選址尚未定案，營運則考慮由縣府成立行政法人，延攬專業人才負責管理。

經費方面，陳瑩以台北流行音樂中心每年約3.8億元、高雄流行音樂中心約1.8億元為參考，認為台東規模較小，年度營運經費可望控制在2億元以下，並由中央、地方共同投入。

到場力挺的舒米恩回憶，台東從早期「蝙蝠洞」到鐵花村，逐漸培養出樂手、音控及錄音製作人才。他認為，若能讓幕前表演者與幕後工作者有更完整的聚集空間，也培養民眾購票欣賞演出的習慣，才有機會讓在地音樂產業持續發展。

對此，今天前往鹿野地區掃街拜票的國民黨台東縣長候選人吳秀華，持續走訪地方、爭取民眾支持。針對台東音樂原創基地的規畫，她認為，相關建設除了理念，仍須考量台東實際市場規模與財政負擔，選址及中央、地方經費分攤方式都應進一步說明。