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謝龍介嗆拆烏山頭光電板 陳亭妃反問：我直接質詢 你有嗎？

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨台南市長候選人陳亭妃鐵馬行動下午從東區出發，也高呼提名兩席黨籍議員候選人蔡筱薇和陳金鐘也要當選。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市長候選人陳亭妃鐵馬行動下午從東區出發，也高呼提名兩席黨籍議員候選人蔡筱薇和陳金鐘也要當選。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市長候選人陳亭妃鐵馬行動下午從東區出發，呼籲支持者東區議員全壘打，選戰要持續拚到11月28日，直到民眾投下神聖的一票、開票結果出爐，才能真正說已經獲勝。她強調，台南要更好，也值得更好，將集結所有力量，爭取市民支持。

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針對國民黨台南市長候選人謝龍介持續喊話「出來辯論」，今天也在臉書貼文「烏山頭光電板我拆定了」。陳亭妃說，請他先去看自己過去的臉書，以及過去對台南的關心再來說；至於烏山光電板也請他先去看陳亭妃的質詢，究竟是誰對烏山頭光電板講得最多，「而且我是直接質詢，請問他有嗎？」

陳亭妃鐵馬行今天到東區高呼一定要把東區過去擁有的拿回來，民進黨提名兩席黨籍議員候選人蔡筱薇和陳金鐘都要當選，這是非常重要的指標，也是賴清德主席、總統給予最大的指令。第一個指令是她要成為台南第一位400年的女市長，第二個指令則是民進黨議員要全壘打。

陳亭妃指出，支持者也沒有鬆懈，大家只有一路拚到11月28日，當民眾投下神聖的一票，才能真正說已經獲勝。妃妃鐵馬隊持續到11月27日要一路到新營長勝營區，代表要勝利、一路勝、永遠勝，因為台南要更好，台南也值得更好。

她說，大家都關心她會不會累，尤其現在的太陽是「秋老虎」，非常恐怖、會咬人，真的很感謝「妃妃鐵馬隊」一路陪伴騎行。看到這麼多支持者，她不會覺得累，希望大家以各種方式陪伴、加油，相信大家會有信心，也要集結所有力量。

媒體聯訪時，被問到平常如何鍛鍊腳力，陳亭妃表示，這次全市鐵馬行動已經是第4次，平常其實沒有時間練腳力，支撐自己的其實是意志力，讓她可以看到民眾的熱情，而且一點都不覺得累，也不會覺得腳酸，「我覺得這就是一個力量，一個無形的力量。」

民進黨台南市長候選人陳亭妃鐵馬行動下午從東區出發，沿途支持者加油打氣。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市長候選人陳亭妃鐵馬行動下午從東區出發，沿途支持者加油打氣。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市長候選人陳亭妃鐵馬行動下午從東區出發，沿途支持者加油打氣。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市長候選人陳亭妃鐵馬行動下午從東區出發，沿途支持者加油打氣。記者吳淑玲／攝影

民進黨台南市長候選人陳亭妃鐵馬行動下午從東區出發，沿途支持者加油打氣。記者吳淑玲／攝影
民進黨台南市長候選人陳亭妃鐵馬行動下午從東區出發，沿途支持者加油打氣。記者吳淑玲／攝影

2026九合一選舉 台南市選舉 謝龍介 陳亭妃 光電板 辯論

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