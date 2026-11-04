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嘉義縣議員陳信文轉戰梅山鄉長 攜胞妹陳靖雅成立競選總部喊改造梅山

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣議員陳信文（左）今年轉戰梅山鄉長，今天攜手胞妹陳靖雅（右）成立競選總部。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣議員陳信文（左）今年轉戰梅山鄉長，今天攜手胞妹陳靖雅（右）成立競選總部。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣議員陳信文轉戰梅山鄉長，今天攜手胞妹、議員候選人陳靖雅成立競選總部，喊話改造梅山鄉，「一個把鄉政做好，一個把資源爭取回來」，將在新的位置繼續為地方打拚，推動地方建設、農業發展、觀光產業、長者照顧及青年發展等議題。

2026九合一選舉

陳信文連任兩屆縣議員，今年以無黨籍身分參選梅山鄉長。陳信文今天成立競選總部，邀請立委謝龍介站台，在台上為陳信文兄妹高喊當選，立委王育敏、前立委翁重鈞、前立委林國慶、議員李國勝、議員詹琬蓁及地方支持者共近千人到場，展現十足氣勢。

陳信文說，他長期在縣議會及地方服務，梅山鄉下一個階段需要的不只是延續既有建設，更要積極面對人口老化、青年外流等問題，必須推動產業轉型、觀光發展，同時也要改善居民生活環境，希望將過去在縣議會累積的政策與資源爭取經驗，真正落實到鄉政。

陳靖雅為現任梅山鄉民代表，在地方深耕服務多年，今年因胞兄陳信文參選梅山鄉長，決定轉換跑道，接棒參選縣議員。陳信文說，陳靖雅在地方多年，了解鄉親需求，接棒繼續服務，為大家在縣議會監督縣府預算，爭取經費建設地方，希望鄉親繼續支持。

嘉義縣議員陳信文今年轉戰梅山鄉長，今天攜手胞妹陳靖雅成立競選總部。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣議員陳信文今年轉戰梅山鄉長，今天攜手胞妹陳靖雅成立競選總部。記者黃于凡／翻攝

嘉義縣議員陳信文今年轉戰梅山鄉長，今天攜手胞妹陳靖雅成立競選總部。記者黃于凡／翻攝
嘉義縣議員陳信文今年轉戰梅山鄉長，今天攜手胞妹陳靖雅成立競選總部。記者黃于凡／翻攝

2026九合一選舉 嘉義縣選舉 競選總部

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