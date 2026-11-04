國民黨推國旗飄帶 用「中華民國流」力抗「洋流」

國民黨中常會今發放國旗飄帶給現場黨務幹部及中常委佩戴在手腕上，立委羅明才表示，洋流已經退潮了，「我們是中流砥柱，中華民國派加油！」文傳會主委陳以信說，希望讓「中華民國流」代表對國家的共同認同。

陳以信今在中常會後轉述，國民黨近期做的國旗飄帶受到相當多人的歡迎，有中常委說，國旗飄帶是象徵中流砥柱的飄帶，希望讓中華民國流能夠在此次選舉中，讓更多青年朋友都能看到。有中常委會中建議黨主席鄭麗文，在未來造勢活動盡量佩戴飄帶，用此飄帶揮舞非常漂亮，也代表對國家共同的認同。

至於民眾領取方式，陳以信說，國民黨現在正在加工製作中，會發給各個競選總部，也將製作檔案交給地方黨部讓他們運用，民眾想要索取，歡迎參加各造勢活動，若飄帶受到歡迎，也會大量印製、盡量提供給大家。

此外，針對美國期中選舉結果，陳以信轉述，有中常委認為，這代表從美國到歐洲等地，重視民生議題已經成為世界潮流，且政黨輪替也成為世界政治新的潮流。因此，國民黨顧民生、重視民生議題是正確的方向，且要把握此趨勢，希望後年能夠重返執政。