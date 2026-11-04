天外天大火案火調出爐變藍綠交火 童子瑋指排除人為、謝國樑反駁非事實

基隆天外天垃圾掩埋場9月底床墊不明原因發生大火，火勢竄天延燒20多小時，逾1700個廢棄回收床墊及輪胎持，造成嚴重空汙，火調報告近日出爐。民進黨市長候選人童子瑋昨說天外天火調報告排除人為因素，市府在火調結果未出來就對外放話。基隆市長謝國樑今天反駁，指童所言非事實，火調資料明確記載「無法排除遺留火種（蓄熱引燃）」，質疑動機可議。

謝國樑今天前往暖暖及碇內地區掃街時，針對童子瑋宣稱「排除人為因素」的說法提出澄清。謝國樑指出，火調資料明確記載「無法排除遺留火種（蓄熱引燃）」，童子瑋卻急著對外宣稱已經排除人為因素，相關說法與實際調查內容有出入，質疑為何在調查尚未完全釐清前，就急著替火災原因下定論。

謝國樑表示，火調結果明確記載兩項重點，第一是「排除電氣及機械故障」，第二則是「無法排除遺留火種（蓄熱引燃）」。然而，部分媒體卻以獨家方式報導火災原因為「非人為」，這樣的說法並未完整呈現實際調查內容，有必要向外界清楚說明。

謝國樑質疑，童子瑋並非火調權責機關，也不是司法偵辦單位，為何急著跳出來替調查結果定調？市府從未指稱童子瑋涉及這起火災，童子瑋卻急著對外宣稱排除人為因素，究竟是依據哪一份調查資料，又是如何得出這樣的結論？面對如此重大的公共安全事件，應該尊重專業調查，而不是試圖主導外界對火災原因的解讀。

謝國樑強調，火調結果並未認定有人蓄意縱火，但同樣不能據此認定已經排除所有人為因素。童子瑋急著對外宣稱排除人為，不僅與火調資料所載內容有出入，也容易讓外界誤以為火災原因已經完全釐清。面對攸關市民健康與公共安全的重大事件，應該讓調查結果說話，而不是急著替尚未完成的司法調查作出結論。

童子瑋昨天對外說，市政府也有火調權，天外天火調報告排除人為因素，市府在火調結果未出來就對外放話，十分不恰當。

童子瑋進步基隆辦公室今天回應表示，謝市府先前針對天外天大火召開記者會，謝國樑市長影射跟選舉可能有關，如今火調報告排除人為因素，證明謝國樑市長面對市政問題，只想政治化處理，並非正確的態度，呼籲謝市府少噴口水、多做市政，儘速向市民說明內部檢討的報告，以及過去管理疏失的不足。

童子瑋昨天對外說，市政府也有火調權，天外天火調報告排除人為因素。記者游明煌／攝影

基隆市長謝國樑今天反駁，指童所言非事實，火調資料明確記載「無法排除遺留火種（蓄熱引燃）」，質疑動機可議。記者游明煌／攝影