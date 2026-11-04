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籲28日返鄉投票拚投票率 鄭麗文：國民黨靠扎實政績與團結立於不敗

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中國國民黨下午召開中常會，黨主席鄭麗文發表談話，讚蔣萬安與柯志恩在台北市長及高雄市長首場電視辯論中的表現勝過對手，呼籲選民千萬別讓劣幣驅逐良幣。記者林伯東／攝影
中國國民黨下午召開中常會，黨主席鄭麗文發表談話，讚蔣萬安與柯志恩在台北市長及高雄市長首場電視辯論中的表現勝過對手，呼籲選民千萬別讓劣幣驅逐良幣。記者林伯東／攝影

國民黨主席鄭麗文今在中常會表示，國民黨沒有國家機器，也沒有民進黨龐大的資源，只能靠非常扎實的政績表現，還有團隊的團結，「我們不是『人造洋流』，也不是空虛的造勢」，呼籲大家11月28日站出來拚投票率。現場也發放印有中華民國國旗的飄帶給中常委配戴。

2026九合一選舉

鄭麗文今上午到南投輔選。她指出，南投團隊非常團結、非常強，長期執政的政績是最堅強的底氣；縣長許淑華4年表現非常優異，做的都是最困難的工作，包括還清南投累積的債務，以及焚化爐、垃圾問題等。縣長與鄉鎮市長、議員、代表、里長溝通合作，是合作無間的堅實團隊，因此南投喊出「13+1」全壘打。

談及宜蘭縣選情，鄭麗文表示，昨天莫名其妙天外飛來一筆，居然打國民黨宜蘭縣長候選人吳宗憲。她說，吳宗憲自己是檢察官，以他的人品、一生走來，「果然踢到鐵板了」，清清楚楚的財產申報，硬說是內線交易，沒有任何根據、證據，看監察院的財產資料就可以編這麼多故事。她昨天打電話恭喜吳宗憲：「這表示宜蘭你要當選了，所以民進黨緊張了。」

鄭麗文說，宜蘭被新潮流視為地盤，被縣長林姿妙選贏以後不甘心，動用司法全面要殲滅國民黨在宜蘭的團隊。她批評，對手是賴清德總統欽點，什麼經驗都沒有，背後完全是新潮流操盤，因為吳宗憲沒有汙點，就編故事、混淆視聽。她鼓勵宜蘭及全台灣的國民黨團隊，面對檢調恐嚇、打壓，「動不動就把人抓去、押走，簡直已經毫無底線，在寒蟬效應下更要勇敢、堅定。

鄭麗文表示，五合一選舉加上公投，這場選戰考驗在全面高壓、恐嚇還有民進黨花不完的銀彈下，台灣人的智慧、勇氣、堅定的決心，讓真正為選民做事情的好人可以順利當選。高雄市長候選人柯志恩、台北市長蔣萬安在辯論高下立判，看得出誰才有真材實料、真正的政績；國民黨推出的都是一流人才，「千萬不要讓劣幣來驅逐良幣」。

2026九合一選舉 南投縣選舉 宜蘭縣選舉 鄭麗文 投票率 投票 許淑華

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