籲28日返鄉投票拚投票率 鄭麗文：國民黨靠扎實政績與團結立於不敗

國民黨主席鄭麗文今在中常會表示，國民黨沒有國家機器，也沒有民進黨龐大的資源，只能靠非常扎實的政績表現，還有團隊的團結，「我們不是『人造洋流』，也不是空虛的造勢」，呼籲大家11月28日站出來拚投票率。現場也發放印有中華民國國旗的飄帶給中常委配戴。

鄭麗文今上午到南投輔選。她指出，南投團隊非常團結、非常強，長期執政的政績是最堅強的底氣；縣長許淑華4年表現非常優異，做的都是最困難的工作，包括還清南投累積的債務，以及焚化爐、垃圾問題等。縣長與鄉鎮市長、議員、代表、里長溝通合作，是合作無間的堅實團隊，因此南投喊出「13+1」全壘打。

談及宜蘭縣選情，鄭麗文表示，昨天莫名其妙天外飛來一筆，居然打國民黨宜蘭縣長候選人吳宗憲。她說，吳宗憲自己是檢察官，以他的人品、一生走來，「果然踢到鐵板了」，清清楚楚的財產申報，硬說是內線交易，沒有任何根據、證據，看監察院的財產資料就可以編這麼多故事。她昨天打電話恭喜吳宗憲：「這表示宜蘭你要當選了，所以民進黨緊張了。」

鄭麗文說，宜蘭被新潮流視為地盤，被縣長林姿妙選贏以後不甘心，動用司法全面要殲滅國民黨在宜蘭的團隊。她批評，對手是賴清德總統欽點，什麼經驗都沒有，背後完全是新潮流操盤，因為吳宗憲沒有汙點，就編故事、混淆視聽。她鼓勵宜蘭及全台灣的國民黨團隊，面對檢調恐嚇、打壓，「動不動就把人抓去、押走，簡直已經毫無底線，在寒蟬效應下更要勇敢、堅定。

鄭麗文表示，五合一選舉加上公投，這場選戰考驗在全面高壓、恐嚇還有民進黨花不完的銀彈下，台灣人的智慧、勇氣、堅定的決心，讓真正為選民做事情的好人可以順利當選。高雄市長候選人柯志恩、台北市長蔣萬安在辯論高下立判，看得出誰才有真材實料、真正的政績；國民黨推出的都是一流人才，「千萬不要讓劣幣來驅逐良幣」。