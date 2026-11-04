賴總統：選舉辯論目的不是辯贏對手 是展現民主素養、對城市擘畫

九合一選舉獎投票，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，選舉辯論會有別於一般的辯論比賽，目的並不是為了要辯贏對手，也不是比較誰的辯論技巧比較好，而是希望候選人在辯論過程中，展現出民主素養，以及對城市未來擘畫，讓選民充分感受與理解，才是選舉辯論會真正的意義。

賴總統指出，上周高雄市長及台北市長候選人電視辯論會，都已順利落幕，這兩場辯論會不僅受到全國高度關注，也讓許多關心城市未來的選民，能夠透過電視或網路直播，進一步了解候選人所提出的施政主張，並思考哪一位候選人是最符合自己對家鄉發展的期待。

賴總統說，民主選舉的目的，在於讓人民充分檢視不同候選人的理念與政策，經過比較，選出最能為人民創造美好生活的候選人，這也是他從黨內候選人提名開始，一直到整個競選期間，不斷提醒所有黨籍候選人及競選團隊，必須堅守正向、陽光的選舉原則，持續以政策論述與政見說明與人民溝通。

賴總統表示，上周的兩場電視辯論會，民進黨兩位市長候選人賴瑞隆與沈伯洋，也確實把握這個公開平台，以市民為主體，用平和、誠懇的態度，與競選對手就市政議題進行討論，並清楚闡述政策主張，讓更多市民能夠充分比較，選擇自己所期待的城市治理模式，決定城市未來的發展方向。