快訊

棒球／傳奇對決！西武VS中華OB陣容揭曉 王建民、陳金鋒、林智勝參戰

美國期中選舉民主黨大勝！可望參眾兩院全拿 川普慘遭選民教訓

空軍岡山基地T-34教練機降落重摔 距6月失事墜機不到半年

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統：選舉辯論目的不是辯贏對手 是展現民主素養、對城市擘畫

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
身兼民進黨主席的賴清德總統。聯合報系資料照
身兼民進黨主席的賴清德總統。聯合報系資料照

九合一選舉獎投票，身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，選舉辯論會有別於一般的辯論比賽，目的並不是為了要辯贏對手，也不是比較誰的辯論技巧比較好，而是希望候選人在辯論過程中，展現出民主素養，以及對城市未來擘畫，讓選民充分感受與理解，才是選舉辯論會真正的意義。

2026九合一選舉

賴總統指出，上周高雄市長及台北市長候選人電視辯論會，都已順利落幕，這兩場辯論會不僅受到全國高度關注，也讓許多關心城市未來的選民，能夠透過電視或網路直播，進一步了解候選人所提出的施政主張，並思考哪一位候選人是最符合自己對家鄉發展的期待。

賴總統說，民主選舉的目的，在於讓人民充分檢視不同候選人的理念與政策，經過比較，選出最能為人民創造美好生活的候選人，這也是他從黨內候選人提名開始，一直到整個競選期間，不斷提醒所有黨籍候選人及競選團隊，必須堅守正向、陽光的選舉原則，持續以政策論述與政見說明與人民溝通。

賴總統表示，上周的兩場電視辯論會，民進黨兩位市長候選人賴瑞隆與沈伯洋，也確實把握這個公開平台，以市民為主體，用平和、誠懇的態度，與競選對手就市政議題進行討論，並清楚闡述政策主張，讓更多市民能夠充分比較，選擇自己所期待的城市治理模式，決定城市未來的發展方向。

2026九合一選舉 台北市選舉 高雄市選舉 辯論 賴清德

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台北市長辯論會掀回憶殺！網挖2018年經典片段 齊推這件事最難忘

聯合報社論／別讓虛偽政客在失焦選戰中騙走你的一票

高雄市長選舉公辦政見會11月14日登場 無提問無辯論

「小水滴」的認知不和諧

相關新聞

國民黨推國旗飄帶 用「中華民國流」力抗「洋流」

國民黨中常會今發放國旗飄帶給現場黨務幹部及中常委佩戴在手腕上，立委羅明才表示，洋流已經退潮了，「我們是中流砥柱，中華民國派加油！」文傳會主委陳以信說，希望讓「中華民國流」代表對國家的共同認同。

賴瑞隆深綠區造勢大量空椅子畫面掀熱議 三鳳宮復刻「2018選戰既視感」

九合一選舉進入倒數，各陣營造勢比人氣、秀「肌肉」，但最近民進黨高雄市長候選人賴瑞隆參加三民區議員聯合造勢致詞時，台下部分支持者卻陸續離席，廟埕呈現空椅畫面，引起熱議，網友甚至直呼「2018年市長選戰既視感回來了」。綠營人士緩頰，指賴不打口水戰，市民更看重的是候選人做事能力。

影／別躲在新潮流背後！吳宗憲、陳琬惠同台下戰帖 邀林國漳辯論

宜蘭選戰進行至今，國民黨縣長候選人吳宗憲多次邀請對手林國漳辯論，對方都不願意。吳宗憲今與民眾黨陳琬惠同台喊話，請林國漳「面對外界質疑，不要躲在新潮流背後」，自己要有擔當一點，勇敢站出來接受辯論，今天正式對林國漳陣營發出「公開辯論邀請函」。

台北市長辯論協商風波 吳思瑤批羅智強：沒偷錄音要公開什麼？

台北市長辯論會日前落幕，民進黨沈伯洋陣營邀約二次辯論，台北市長蔣萬安競選總幹事羅智強批評，沈陣營無誠信，要求總幹事吳思瑤先為辯論協商說謊向主辦單位及對手道歉，並公開錄音檔。吳思瑤今天回應，愛說謊的人才會說別人說謊，辯論會早該翻頁，批評藍營與媒體一搭一唱，且沒有偷錄音，要公開什麼？

影／缺乏證據亂扯內線交易 吳宗憲控告鏡週刊違反選罷法及加重誹謗

針對鏡週刊昨天大幅報導，涉股票內線交易疑雲？吳宗憲今天親上火線，痛批民進黨御用媒體拿不出具體事證，以巧合、耐人尋味等字眼，穿鑿附會，杜撰故事；隨後他前往地檢署按鈴控告週刊撰稿記者違反「選罷法」意圖使人不當選、加重誹謗、違反個資等罪嫌，民事侵權近日將控告鏡週刊。

鐵花村之後 台東再拚音樂基地！陳瑩估年花逾億元、吳秀華提財源問題

民進黨台東縣長候選人陳瑩今天提出設置「音樂原創基地」構想，邀請金曲歌手舒米恩、昊恩等音樂人站台，盼打造從創作、錄音製作到現場演出的完整空間，讓台東音樂工作者不必每次都往台北尋找資源。陳瑩表示，基地不會照搬台北流行音樂中心或高雄流行音樂中心，也不是鐵花村的複製版，初估每年營運經費超過1億元，將尋求中央與地方合作。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。