「小鴨變烤鴨」吹起柯旋風！ 柯志恩辯論圈粉「她是我的偶像」

「韓流」未再現，「柯旋風」已颳起！國民黨高雄市長候選人柯志恩辯論後掀破圈效應，短影音瘋傳，甚至被AI二創成「女英雄」，女性選民直呼「她是我的偶像！」這股柯式旋風一路向北吹，昨晚合體蔣萬安掃寧夏夜市、今早桃園陪張善政拜票。藍營認為，柯志恩高人氣正為選戰帶來新氣象。

柯志恩上周在高雄市長電視辯論會火力全開，有話直說的風格引發討論，當天就有大批網友將發言剪輯成短影音，在Threads、臉書等平台大量轉傳，藍營人士觀察，影片不只在支持者間流傳，更突破政治同溫層，吸引原本不關注高雄選戰的民眾目光。

這股熱度也擴散到其他縣市。柯志恩昨晚與蔣萬安合體掃寧夏夜市，一名20歲在台北求學的高雄首投族在現場等候，表示認同她重視教育的理念，要當面替柯加油，一定會返鄉投票。柯志恩也把握機會向北漂青年及高雄鄉親喊話返鄉投票。

讓藍營人士印象深刻的是，許多女性選民都是主動表達支持，原本沒關注高雄選戰，卻因觀看辯論影片被柯志恩「圈粉」，直言柯志恩在民進黨長期執政的高雄，能不看稿、連續10分鐘完整論述，相較對手賴瑞隆多次看稿，讓人印象深刻。

還有女性選民直呼柯志恩是自己的偶像，希望像她一樣充滿自信、勇敢表達立場，雖然不是高雄選民，也會鼓勵設籍高雄親友返鄉投票。

網路近期更出現多部以柯志恩為主角的AI二創短片，將她塑造成對抗「霸凌」與「綠營」的女英雄。從辯論金句、短影音到AI創作，柯志恩成為部分網友政治創作主角，藍營人士認為，社群擴散效應已逐漸浮現。

據藍營人士透露，近期已有多位國民黨籍縣市首長及候選人陣營主動邀請柯志恩跨區站台，繼昨晚與蔣萬安掃街，今天她又轉往桃園，陪同市長張善政市場拜票，形成跨縣市接力催票。

柯志恩過去曾強調，自己無法像韓國瑜當年掀起「韓流」，不過藍營人士認為「柯旋風」與韓流有相似之處，都是政治聲量從南台灣發酵，逐漸向北擴散。

藍營人士分析，過去幾個月受政治大環境及所謂「洋流」影響，藍軍基層士氣一度低迷，但柯志恩辯論時犀利攻防電爆對手，甚至有支持者形容賴瑞隆當場「小鴨變烤鴨」。

藍營人士更將柯志恩比喻為充滿信心的船長，在軍心不穩時展現即戰力，帶領團隊重新掌握方向。

不過，網路聲量能否真正轉化為選票，仍有待觀察。藍營人士坦言，柯志恩在部分民調中仍落後賴瑞隆，但從近期掃街、造勢現場觀察，主動表態支持的民眾增加，基層氣氛已有變化。這股「柯旋風」能否催出北漂青年及中間選民的選票，將是選戰最後階段的考驗。