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魏平政「每日一問」攻防！批陳素月毒駕修法缺席 陳：零容忍早已表態

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣長候選人魏平政今批對手立委陳素月在立法院表決「毒駕再犯致死最重處死刑」的關鍵修法時選擇神隱、不投票，背棄彰化縣民的生命安全。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長候選人魏平政今批對手立委陳素月在立法院表決「毒駕再犯致死最重處死刑」的關鍵修法時選擇神隱、不投票，背棄彰化縣民的生命安全。記者簡慧珍／攝影

近年毒駕氾濫問題極其嚴峻，引發民眾恐慌與憤怒，彰化縣長候選人魏平政今批對手立委陳素月在立法院表決「毒駕再犯致死最重處死刑」的關鍵修法時選擇神隱、不投票，背棄彰化縣民的生命安全，陳素月反駁並強調早在6月11日，自己的臉書就已經公開對毒駕表達立場，絕對是零容忍。

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根據最新統計，彰化縣今年僅上半年查獲的毒駕案件516件，相較於113年的24件，短短三年內暴增超過20倍。

魏平政指出，10月30日立法院針對在野黨提出「毒駕致死處7年以上；10年內再犯致死可處死刑、無期徒刑或10年以上」的重刑條文進行三讀表決時，最終雖以57票贊成通過，但包含陳素月在內的10位民進黨縣市長參選綠委，竟然集體缺席未投票。

魏平政也提到，兩周前攸關長者權益的「免健保表決」，陳素月同樣缺席。「彰化人在基層被毒駕撞死，妳身為民代卻在中央神隱。」魏平政質疑，陳素月是支持還是反對毒駕再犯致死判死刑？難道到了選前，為了政治利益什麼票都不敢投？魏平政呼籲陳素月不要再躲在黨意後面，必須向所彰化縣民、特別是無辜受害者的家屬，給出一個交代。

陳素月則指出，關於毒駕造成用路人或者駕駛人不幸傷亡的事件一再發生，感到非常痛心，也表達最嚴厲的譴責立場，她早在6月11日的臉書就已經公開的對毒駕表達立場，絕對是零容忍。

陳素月也主張，對於毒駕的行為，應該是從源頭嚇阻，以及加強查緝，及法律面加重處罰，也希望一起來關心這個議題，呼籲這次選舉的對手不要利用別人的不幸，來炒作政治的聲量。

彰化縣長候選人陳素月指出早在6月11日，自己的臉書就已經公開對毒駕表達立場，絕對是零容忍。圖／陳素月競總提供
彰化縣長候選人陳素月指出早在6月11日，自己的臉書就已經公開對毒駕表達立場，絕對是零容忍。圖／陳素月競總提供

2026九合一選舉 魏平政 陳素月 彰化縣選舉

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