桃市長候選人黃世杰、議員陳治文談大溪建設：世界桃園的重要拼圖

民進黨桃園市長候選人黃世杰、市議員陳治文大溪聯合競選總部今日成立大會，黃世杰表示他時常到大溪，無論是參加「大溪大禧」節慶，或與前總統蔡英文走訪大溪老茶廠，都是為了傾聽民意、行銷大溪，未來他當選市長，大溪、復興是他打造「國門心都 世界桃園」的重要拼圖，需要陳治文協助，懇請鄉親讓他和陳治文高票當選、連任，讓停滯的市政重新動起來。

黃世杰說，大家很關心捷運綠線延伸大溪案，他一定會和陳治文全力加速爭取，並重新規畫所有交通動線和停車空間，讓捷運駛進大溪的同時，大溪居民也不會因為交通黑暗期而影響生活。他也會全力來推動興建板龍快速道路，及大鶯豐德交流道銜接大漢溪兩岸的跨橋工程，也將規畫大漢溪順水左岸河堤道路建設，幫大溪的交通打通任督二脈。針對在場不少市民談及醫療問題，黃世杰說，未來他會爭取更好的醫療服務，規畫癌症、兒童、長照等特色醫療，提升醫療量能。

黃世杰特別談到他時常到大溪區與復興區，參加「大溪大禧」地方特色節慶，深夜、清晨的活動都投入；還與蔡英文走訪大溪老茶廠，感受大溪傳統與現代交織的美；日前他也安排前進復興區，為的就是要傾聽民意，也行銷大溪與復興。陳治文是第六選區唯一一席民進黨議員，過去長期為大溪區、復興區發聲，爭取建設、照顧地方，未來他當選市長、推動市政，需要聽取陳治文的意見，也需要陳治文在議會支持，懇請鄉親讓陳治文高票連任，他與陳治文會一起做大溪、復興市民朋友的後盾。