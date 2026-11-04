快訊

捷運站緊貼住家陽台！公寓法拍降價仍流標 網看傻：開窗直接進站

川普是選民認證的票房毒藥：民主黨藍色浪潮大匯聚

美國國會變天！川普剩2年淪跛腳鴨總統 彈劾風暴恐再起

聽新聞
0:00 / 0:00

桃市長候選人黃世杰、議員陳治文談大溪建設：世界桃園的重要拼圖

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
黃世杰、陳治文大溪聯合競總成立。圖／黃世杰競選總部提供
黃世杰、陳治文大溪聯合競總成立。圖／黃世杰競選總部提供

民進黨桃園市長候選人黃世杰、市議員陳治文大溪聯合競選總部今日成立大會，黃世杰表示他時常到大溪，無論是參加「大溪大禧」節慶，或與前總統蔡英文走訪大溪老茶廠，都是為了傾聽民意、行銷大溪，未來他當選市長，大溪、復興是他打造「國門心都 世界桃園」的重要拼圖，需要陳治文協助，懇請鄉親讓他和陳治文高票當選、連任，讓停滯的市政重新動起來。

2026九合一選舉

黃世杰說，大家很關心捷運綠線延伸大溪案，他一定會和陳治文全力加速爭取，並重新規畫所有交通動線和停車空間，讓捷運駛進大溪的同時，大溪居民也不會因為交通黑暗期而影響生活。他也會全力來推動興建板龍快速道路，及大鶯豐德交流道銜接大漢溪兩岸的跨橋工程，也將規畫大漢溪順水左岸河堤道路建設，幫大溪的交通打通任督二脈。針對在場不少市民談及醫療問題，黃世杰說，未來他會爭取更好的醫療服務，規畫癌症、兒童、長照等特色醫療，提升醫療量能。

黃世杰特別談到他時常到大溪區與復興區，參加「大溪大禧」地方特色節慶，深夜、清晨的活動都投入；還與蔡英文走訪大溪老茶廠，感受大溪傳統與現代交織的美；日前他也安排前進復興區，為的就是要傾聽民意，也行銷大溪與復興。陳治文是第六選區唯一一席民進黨議員，過去長期為大溪區、復興區發聲，爭取建設、照顧地方，未來他當選市長、推動市政，需要聽取陳治文的意見，也需要陳治文在議會支持，懇請鄉親讓陳治文高票連任，他與陳治文會一起做大溪、復興市民朋友的後盾。

黃世杰收到支持者熱情歡迎。圖／黃世杰競選總部提供
黃世杰收到支持者熱情歡迎。圖／黃世杰競選總部提供

黃世杰 議員 桃園 2026九合一選舉 桃園市選舉

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

影／挺曾煥嘉競選總部成立 李四川：盼延續新北建設與幸福

跨海挺「高雄女兒」吳淑瑾 賴瑞隆赴澎湖喊出改善小港機場轉乘

「都更陪伴說」戰火外溢 新北藍綠攻防

頭家心聲／不想北漂…高雄人問新市長 就業、產業在哪

相關新聞

賴瑞隆深綠區造勢大量空椅子畫面掀熱議 三鳳宮復刻「2018選戰既視感」

九合一選舉進入倒數，各陣營造勢比人氣、秀「肌肉」，但最近民進黨高雄市長候選人賴瑞隆參加三民區議員聯合造勢致詞時，台下部分支持者卻陸續離席，廟埕呈現空椅畫面，引起熱議，網友甚至直呼「2018年市長選戰既視感回來了」。綠營人士緩頰，指賴不打口水戰，市民更看重的是候選人做事能力。

影／別躲在新潮流背後！吳宗憲、陳琬惠同台下戰帖 邀林國漳辯論

宜蘭選戰進行至今，國民黨縣長候選人吳宗憲多次邀請對手林國漳辯論，對方都不願意。吳宗憲今與民眾黨陳琬惠同台喊話，請林國漳「面對外界質疑，不要躲在新潮流背後」，自己要有擔當一點，勇敢站出來接受辯論，今天正式對林國漳陣營發出「公開辯論邀請函」。

台北市長辯論協商風波 吳思瑤批羅智強：沒偷錄音要公開什麼？

台北市長辯論會日前落幕，民進黨沈伯洋陣營邀約二次辯論，台北市長蔣萬安競選總幹事羅智強批評，沈陣營無誠信，要求總幹事吳思瑤先為辯論協商說謊向主辦單位及對手道歉，並公開錄音檔。吳思瑤今天回應，愛說謊的人才會說別人說謊，辯論會早該翻頁，批評藍營與媒體一搭一唱，且沒有偷錄音，要公開什麼？

影／缺乏證據亂扯內線交易 吳宗憲控告鏡週刊違反選罷法及加重誹謗

針對鏡週刊昨天大幅報導，涉股票內線交易疑雲？吳宗憲今天親上火線，痛批民進黨御用媒體拿不出具體事證，以巧合、耐人尋味等字眼，穿鑿附會，杜撰故事；隨後他前往地檢署按鈴控告週刊撰稿記者違反「選罷法」意圖使人不當選、加重誹謗、違反個資等罪嫌，民事侵權近日將控告鏡週刊。

「小鴨變烤鴨」吹起柯旋風！柯志恩辯論圈粉「她是我的偶像」

「韓流」未再現，「柯旋風」已颳起！國民黨高雄市長候選人柯志恩辯論後掀破圈效應，短影音瘋傳，甚至被AI二創成「女英雄」，女性選民直呼「她是我的偶像！」這股柯式旋風一路向北吹，昨晚合體蔣萬安掃寧夏夜市、今早桃園陪張善政拜票。藍營認為，柯志恩高人氣正為選戰帶來新氣象。

魏平政「每日一問」攻防！批陳素月毒駕修法缺席 陳：零容忍早已表態

近年毒駕氾濫問題極其嚴峻，引發民眾恐慌與憤怒，彰化縣長候選人魏平政今批對手立委陳素月在立法院表決「毒駕再犯致死最重處死刑」的關鍵修法時選擇神隱、不投票，背棄彰化縣民的生命安全，陳素月反駁並強調早在6月11日，自己的臉書就已經公開對毒駕表達立場，絕對是零容忍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。