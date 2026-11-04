影／別躲在新潮流背後！吳宗憲、陳琬惠同台下戰帖 邀林國漳辯論

宜蘭選戰進行至今，國民黨縣長候選人吳宗憲多次邀請對手林國漳辯論，對方都不願意。吳宗憲今與民眾黨陳琬惠同台喊話，請林國漳「面對外界質疑，不要躲在新潮流背後」，自己要有擔當一點，勇敢站出來接受辯論，今天正式對林國漳陣營發出「公開辯論邀請函」。

吳宗憲表示，他多次邀請林國漳公開辯論交通、醫療、長照等政策，林原先答應記者公會卻一再跳票，外界質疑林國漳是新潮流指派的傀儡，幕後由陳文昌等人操盤，若當選恐讓公務員難以服從；林還被指控缺乏經驗卻任官股公司董監事領高薪，甚至擔任艾特半導體公司監察人賺「紅錢」，但林始終以「被抹黑」避重就輕。

陳琬惠指出，林國漳「每次面對疑問，都躲在新潮流後面」，是林國漳在選縣長，不是新潮流在選，若有擔當就該親自站出來與吳宗憲辦一場政策辯論，清楚向縣民表達自己擘劃的願景，而不是派系掌控。

看到鏡週刊胡亂報導內線交易疑雲，陳琬惠憤怒質疑林國漳自己宣稱選情穩健向前，為何有御用媒體跳出來做毫無根據的臆測報導？「大家想知道到底未來當縣長的是林國漳，還是新潮流的陳金德或陳文昌在當縣長？你需要自己出來面對」。

陳琬惠痛批，選戰僅剩三個多禮拜，不應每天用側翼或媒體帶風向打烏賊戰，她以過去柯文哲遭受司法打壓為例，指鏡週刊抹黑層出不窮，因此以縣民身分要求林國漳直球對決；她也質疑林國漳掛幾百面看板、宣傳旗幟隨意綁在樹上與電線桿是否違法？龐大資金到底從何而來？

針對「肥貓」與「賺紅錢」疑雲，陳琬惠指出，林國漳自2017年起平步青雲擔任國營事業董監事，且曾任艾特先進半導體原始股東與監察人，該公司被踢爆與中國企業的江蘇長電科技往來密切，中國大型央企華潤集團入主江蘇長電科技，成為最大控股股東，換言之，林國漳投資的艾特先進跟中共半導體國家隊做生意。

陳琬惠諷刺，民進黨與新潮流最愛貼人「中共同路人」標籤，「難道把別人抹紅，自己賺就可以嗎？」

吳宗憲與陳琬惠共同呼籲，政治人物有義務接受最高標準檢驗，民眾早已厭倦新潮流利用檢調壓迫、媒體抹黑及龐大資源打壓異己，希望林國漳勇敢站出來參加辯論，把政策與所有疑點攤在陽光下，還給宜蘭一場乾淨透明的選舉。

吳宗憲與民眾黨陳琬惠同台喊話，請林國漳「面對外界質疑，不要躲在新潮流背後」，自己要有擔當一點，勇敢站出來接受辯論，今天對林國漳發出「公開辯論邀請函」。記者戴永華／攝影