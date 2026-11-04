跨海挺「高雄女兒」吳淑瑾 賴瑞隆赴澎湖喊出改善小港機場轉乘

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天上午跨海前往澎湖，與民進黨澎湖縣長候選人吳淑瑾交流市政願景，賴瑞隆強調高雄與澎湖長年往來密切，是情感深厚的「兄弟之城」，未來將深化雙城合作，並全力向中央爭取改善小港機場國內線轉乘設施。

賴瑞隆一行人今早首先前往馬公市北辰市場，與吳淑瑾、馬公市長黃健忠一同向澎湖鄉親掃街拜票，隨後前往湖西鄉與當地居民交流，並受邀參訪長照園區剪綵等市政活動。

賴瑞隆表示，此行除了為「高雄女兒」吳淑瑾加油打氣、向現任縣長陳光復獻上祝福外，更重要是深化兩地情誼，長年來許多澎湖鄉親至高雄求學、工作與定居，也有高雄人移居澎湖，兩地早已形成密不可分的生活圈。

談及兩地交通脈絡，賴瑞隆指出，高雄對澎湖而言不只是交通門戶，更是就醫、就學與就業的重要據點，目前小港機場國內線連接至捷運站的地下通道長達數百公尺，對行動不便的長輩或病患有一定負擔，雖然已先提供電動接駁車服務，但仍需要持續精進。

他承諾未來將積極協調交通部民航局與高雄捷運，配合小港機場新航廈工程，全力爭取增設電動步道並完善無障礙設施，全面提升兩地鄉親往返與轉乘的便利性。

賴瑞隆也提到，吳淑瑾從推動兒童英語教育到成立義剪隊皆無私奉獻，形容吳淑瑾就像澎湖的「天人菊」，海風越大越顯堅韌，而高澎兩地雖然隔著一道海峽，但情感緊密相連，未來會讓高澎不僅是家人，更是相互照顧、共同進步的夥伴。