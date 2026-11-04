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跨海挺「高雄女兒」吳淑瑾 賴瑞隆赴澎湖喊出改善小港機場轉乘

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆到澎湖馬公北辰市場陪同縣長候選人吳淑瑾掃街拜票。圖／賴瑞隆競總提供
民進黨高雄市長候選人賴瑞隆到澎湖馬公北辰市場陪同縣長候選人吳淑瑾掃街拜票。圖／賴瑞隆競總提供

民進黨高雄市長候選人賴瑞隆今天上午跨海前往澎湖，與民進黨澎湖縣長候選人吳淑瑾交流市政願景，賴瑞隆強調高雄與澎湖長年往來密切，是情感深厚的「兄弟之城」，未來將深化雙城合作，並全力向中央爭取改善小港機場國內線轉乘設施。

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賴瑞隆一行人今早首先前往馬公市北辰市場，與吳淑瑾、馬公市長黃健忠一同向澎湖鄉親掃街拜票，隨後前往湖西鄉與當地居民交流，並受邀參訪長照園區剪綵等市政活動。

賴瑞隆表示，此行除了為「高雄女兒」吳淑瑾加油打氣、向現任縣長陳光復獻上祝福外，更重要是深化兩地情誼，長年來許多澎湖鄉親至高雄求學、工作與定居，也有高雄人移居澎湖，兩地早已形成密不可分的生活圈。

談及兩地交通脈絡，賴瑞隆指出，高雄對澎湖而言不只是交通門戶，更是就醫、就學與就業的重要據點，目前小港機場國內線連接至捷運站的地下通道長達數百公尺，對行動不便的長輩或病患有一定負擔，雖然已先提供電動接駁車服務，但仍需要持續精進。

他承諾未來將積極協調交通部民航局與高雄捷運，配合小港機場新航廈工程，全力爭取增設電動步道並完善無障礙設施，全面提升兩地鄉親往返與轉乘的便利性。

賴瑞隆也提到，吳淑瑾從推動兒童英語教育到成立義剪隊皆無私奉獻，形容吳淑瑾就像澎湖的「天人菊」，海風越大越顯堅韌，而高澎兩地雖然隔著一道海峽，但情感緊密相連，未來會讓高澎不僅是家人，更是相互照顧、共同進步的夥伴。

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