徐欣瑩推第二波觀光政策 智慧海岸、四季農遊、精緻原鄉成亮點

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今天公布第二波觀光政策，主打「智慧海岸、四季農遊、精緻原鄉」，提出智慧藍碳海岸廊道、全年農村體驗及部落深度旅遊等規畫，盼串聯新竹縣山海資源與客家、原民文化，讓觀光收益留在地方，帶動產業升級。

徐欣瑩表示，新竹縣擁有豐富山海資源與深厚文化底蘊，觀光發展不應停留在單點式活動，而應透過整體規畫與產業升級，以「智慧永續、深度體驗、收益在地」為核心，打造國際級永續慢遊環境。

海岸觀光方面，徐欣瑩提出打造「智慧藍碳海岸廊道」，在縣府已完成新月沙灣設施改善及約12公里濱海自行車道基礎上，整合沿線景點。未來新月沙灣將導入智慧導覽、即時旅遊資訊，並完善低碳交通與自行車接駁，打造兼具親子遊憩、散步及賞夕陽功能的濱海空間。

針對新豐重要濕地及8.5公頃紅樹林生態保護區，徐欣瑩規畫成立「紅樹林藍碳生態示範區」，結合藍碳機制、生態調查與環境教育，發展海岸生態品牌；坡頭漁港則整合新鮮海產、石滬文化，推動食魚教育及漁村導覽，讓遊客深入認識在地漁村。

農村觀光方面，徐欣瑩主張推動「四季農遊」，將過往單次活動升級為全年觀光遊程，依季節串聯賞花、採果、品茶等體驗，整合柿餅、東方美人茶、水梨、柑橘、仙草、愛玉、稻米、苦茶油及蜂蜜等農特產，讓遊客一年四季都能走進農村。

她指出，新竹縣已有串聯13鄉鎮食農場域等基礎，未來將發展農村體驗基地、親子採果及食農教育校外教學，結合客庄農業文化與地方餐桌，讓農業從單純販售產品，轉型為深度體驗式觀光。

原鄉觀光則主打「小而精緻的部落旅遊」，串聯傳統工藝、原民料理、山林導覽與特色住宿，鼓勵在地青年及部落組織參與遊程設計、經營，將觀光收益轉化為就業機會。同時透過預約分流及總量管制，兼顧文化保存與山林生態。

徐欣瑩強調，未來將以「讓海岸有智慧、農村有四季、部落有尊嚴」為目標，透過軟硬體整合及在地參與，讓觀光效益真正留在地方，兼顧經濟發展與環境永續。

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今天公布第二波觀光政策，主打智慧海岸、四季農遊及精緻原鄉，盼串聯新竹縣山海資源，讓觀光收益留在地方。圖／徐欣瑩競辦提供

國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩今天公布第二波觀光政策，主打智慧海岸、四季農遊及精緻原鄉，盼串聯新竹縣山海資源，讓觀光收益留在地方。圖／徐欣瑩競辦提供