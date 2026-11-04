搶攻青年選票 張嘉郡推ACG產業：加碼1億創業基金、每月補助2萬元

搶攻青年選票，國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天提出「雲林ACG青年創業計畫」政策白皮書，鎖定動畫、漫畫及遊戲產業，提出六大行動，包括打造ACG創業基地、青年創業團隊每月支持2萬元、建置台日國際接案平台、推動原創IP商品化等。張嘉郡並承諾加碼1億元青年創業基金，希望吸引創作者進駐雲林。

張嘉郡表示，雲林過去以農業聞名，未來除了推動農工商及高科技產業並進，也要積極發展文化內容產業。動畫、漫畫及遊戲不僅是年輕世代生活的一部分，也具備商業發展潛力。雲林擁有雲林科技大學、虎尾科技大學等人才資源，若能結合人才培育、創業輔導與國際市場，有機會吸引青年留鄉發展，讓斗六、斗南成為ACG創作者的新據點。

張嘉郡指出，未來將規畫由縣府協助青年成立ACG工作室，提供創作空間、資金及商務資源，搭建與國際接軌的平台，讓創作者不必離開家鄉，也能發展自有品牌與事業。

並以斗六文化路稅務局宿舍群為優先基地，打造兼具歷史保存與專業創作功能的ACG創業聚落，平日提供創作空間，週末舉辦交流活動，逐步形成產業群聚。資金方面，將提供青年創業團隊每月2萬元支持金，最長補助2年，每年預計輔導10組團隊，並承諾加碼1億元青年創業基金，協助青年降低創業初期的資金壓力。

張嘉郡也提出結合雲科大資源建置台日國際接案平台，媒合日本出版社及動漫、遊戲企業，協助青年承接國際訂單。同時，縣府也將輔導原創角色授權、品牌聯名及商品開發，並對取得商業成果的團隊另給予獎勵，協助創作者從作品開發走向市場經營。

她提出「斗六創作育成、斗南文化展演」雙城布局，規畫以「雲林ACG國際動漫電影節」及「雲林動漫影展暨國際青年創作競賽」為年度主軸，搭配動漫活動、市集及商圈景點串聯，讓動漫文化走入街區，進一步帶動觀光消費與地方經濟。

雲科大數位媒體設計系副教授翁漢騰表示，台灣青年創作能量充沛，卻經常面臨創業資金、商務資源及接案管道不足等問題。張嘉郡長期支持雲林ACG產業，若未來能提供固定補助及免費創作空間，將有助於吸引全台ACG創作者進駐，為台灣動漫創作者提供新的發展基地，也讓雲林有機會突破傳統農業縣的既有形象，開創文化創意產業的新方向。

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡今天提出「雲林ACG青年創業計畫」政策白皮書。記者陳雅玲／攝影

國民黨雲林縣長候選人張嘉郡（左）今天提出「雲林ACG青年創業計畫」政策白皮書，雲林科技大學數位媒體設計系副教授翁漢騰（右）致贈以她為主角的漫畫。記者陳雅玲／攝影