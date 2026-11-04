嘉義縣長有通知、嘉義市長被跳過 陳以信批：運動部變民進黨助選部？

運動部長李洋昨赴嘉義縣市視察，卻遭嘉義市政府批評未事先正式通知，國民黨文傳會主委陳以信今批評，同一天、同一位部長，到民進黨執政的嘉義縣，有縣長翁章梁陪同；到了國民黨執政的嘉義市，市長黃敏惠卻被跳過；難道中央部長下鄉，還要先看縣市長的政黨顏色？

陳以信指出，李洋到嘉義縣，有民進黨立委蔡易餘、陳冠廷陪同；到了嘉義市，卻應民進黨市長候選人王美惠邀請，連市府都未獲正式通知，黃敏惠市府痛批中央首長「來無張遲，去無相辭」；難道運動部已經變成民進黨助選部？中央部長竟成了綠營候選人的選舉工具？

陳以信表示，民眾黨嘉義市長候選人張啓楷指出，嘉義市西區全民運動館總經費6.1億元，市府自籌4.1億元，中央只補助2億元；地方出錢出力，中央部長卻只與綠營候選人同台，難怪張啓楷痛批王美惠「割稻仔尾」。更離譜的是，今年5月王美惠帶國土署官員視察後湖抽水站，也曾引發未通知市府的爭議；難道民進黨已經把中央部會當成自己的競選總部？

陳以信批評，李洋從奧運金牌選手變成運動部長，應該堅守專業與公正，怎麼反而讓公務視察陷入藍綠差別待遇的爭議？行政院長卓榮泰難道可以坐視不管？陳以信要求李洋立即公布兩場視察的通知紀錄，卓榮泰也應徹查行政中立爭議；運動部不是民進黨部，中央部長不是選舉樁腳，國家公器絕不能淪為政黨私器。