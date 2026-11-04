影／挺曾煥嘉競選總部成立 李四川：盼延續新北建設與幸福

新北市議員候選人曾煥嘉競選總部今天舉行成立大會，現場湧入大批熱情鄉親與在地里長到場力挺，展現深耕地方的基層實力。新北市長候選人李四川與新北市長侯友宜也親自登台助講，現場「凍蒜」聲此起彼落，氣氛相當熱烈。

侯友宜指出，過去在市府團隊與地方民意代表的共同努力下，新北市完成了許多重大的都市更新與基層建設。他強調，未來的城市規劃與建設需要有經驗、懂基層的優秀人才在議會強力監督、積極爭取。期盼鄉親能夠繼續給予支持，讓認真做事、腳踏實地的優秀候選人曾煥嘉順利當選，攜手打造更繁榮、安居樂業的新北市。

李四川在致詞時首先感謝鄉親長期以來對市府團隊與基層民意代表的支持與肯定。李四川指出，過去這幾年無論是地方的各項建設、都市更新，甚至是板橋地區的繁榮發展，背後都有賴於市府團隊與基層民代共同打拚。他提到，地方的進步不能單靠個人的力量，必須仰賴所有里長與民意代表在基層深入服務、反映民隱。

談到未來的城市願景，李四川強調，新北市的建設與發展必須一棒接一棒、持續精進。因此，優秀的市議員候選人絕對不能中斷，必須留在議會強力監督、積極為地方爭取資源。

李四川特別提到，像曾煥嘉這樣優秀、懂基層且認真服務的議員，一定要繼續留在議會為民喉舌。他也向在場鄉親懇託，呼籲大家全力支持曾煥嘉，讓認真做事的人繼續留在議會打拚。

除了對基層民代的肯定，李四川也強調，未來的市政建設將會持續加速與轉型。他承諾會以過去累積的工程與行政經驗，帶領新北市更上一層樓，讓各項重大建設與福利政策都能夠盡快完工。

最後，李四川再次呼籲所有鄉親，在未來的選戰中一定要全力支持他和曾煥嘉，讓優秀的民意代表留在議會繼續監督市政，攜手為新北市創造更美好的幸福未來。

新北市議員候選人曾煥嘉競選總部今天舉行成立大會，國民黨新北市長候選人李四川及新北市長侯友宜也親自登台助講，現場「凍蒜」聲此起彼落，氣氛相當熱烈。記者王長鼎／攝影

新北市議員候選人曾煥嘉競選總部今天舉行成立大會，國民黨新北市長候選人李四川李四川及新北市長侯友宜也親自登台助講，現場「凍蒜」聲此起彼落，氣氛相當熱烈。記者王長鼎／攝影

新北市議員候選人曾煥嘉競選總部今天舉行成立大會，國民黨新北市長候選人李四川李四川及新北市長侯友宜也親自登台助講，現場「凍蒜」聲此起彼落，氣氛相當熱烈。記者王長鼎／攝影

新北市議員候選人曾煥嘉競選總部今天舉行成立大會，國民黨前立委洪秀柱也到場助選 。記者王長鼎／攝影

新北市議員候選人曾煥嘉競選總部今天舉行成立大會，現場湧入大批熱情鄉親與在地里長到場力挺，展現深耕地方的基層實力，氣氛相當熱烈。記者王長鼎／攝影