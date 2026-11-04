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台北市長辯論協商風波 吳思瑤批羅智強：沒偷錄音要公開什麼？

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
沈伯洋競選總幹事、立委吳思瑤。聯合報系資料照
沈伯洋競選總幹事、立委吳思瑤。聯合報系資料照

台北市長辯論會日前落幕，民進黨沈伯洋陣營邀約二次辯論，台北市長蔣萬安競選總幹事羅智強批評，沈陣營無誠信，要求總幹事吳思瑤先為辯論協商說謊向主辦單位及對手道歉，並公開錄音檔。吳思瑤今天回應，愛說謊的人才會說別人說謊，辯論會早該翻頁，批評藍營與媒體一搭一唱，且沒有偷錄音，要公開什麼？

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吳思瑤指出，辯論會已經結束第5天了，早該翻頁了，很遺憾看到TVBS和羅智強一搭一唱，砲口對準沈伯洋陣營，蔣萬安陣營和羅智強怎麼還走不出來？羅智強很多無的放矢、昧於事實的說法，和他認真就輸了，一笑置之。

吳思瑤說，媒體應當是公正獨立的，不樂見選舉過程有任何媒體，好像角色變成了某一個陣營的競選總部，這樣是不是有違媒體應當有的公正、獨立、客觀？辯論會協調過程，大家都看到，沈伯洋陣營是最開放的，不管是從時間、時段、形式，都全力配合。

對於羅智強質疑，是否敢公布錄音？吳思瑤表示，要公開什麼？她當初沒有偷錄音，這是什麼奇怪的說法？羅智強的講法實在是很扯，不需要浪費唇舌回應。

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