賴瑞隆深綠區造勢大量空椅子畫面掀熱議 三鳳宮復刻「2018選戰既視感」

九合一選舉進入倒數，各陣營造勢比人氣、秀「肌肉」，但最近民進黨高雄市長候選人賴瑞隆參加三民區議員聯合造勢致詞時，台下部分支持者卻陸續離席，廟埕呈現空椅畫面，引起熱議，網友甚至直呼「2018年市長選戰既視感回來了」。綠營人士緩頰，指賴不打口水戰，市民更看重的是候選人做事能力。

國民黨高雄市長候選人柯志恩日前在電視辯論戰力爆表，出現「破圈」效應，延續這股熱度，昨天和今天她紛赴台北市、桃園市，與黨籍市長候選人蔣萬安及張善政合體掃街，前晚柯、蔣在寧夏夜市掃街，現場人潮擁擠，熱情四射；但隨即有網友PO出空拍照，諷現場其實仍很好走。

比人潮、比氣勢場景也發生在高雄深綠票倉三鳳宮，本月1日，三民區包括民進黨籍議長康裕成、何權峰、鄭孟洳舉辦競選總部聯合成立大會，同黨市長候選人賴隆到場致詞，展現母雞帶小雞團結氣勢，不料台下出現大量空椅子畫面，誰網路掀起熱議。

臉書粉專「Wetalk高雄」狠酸，「完了！新潮流寶寶又要哭哭了」。由於市長辯論會剛落幕，賴瑞隆台上表現遭外界檢視，造勢場合又出現支持者提早散場潮；此外，網路也流傳有快閃鄉親趕搭遊覽車畫面，遊覽車不僅在紅線區違停，亦造成車流回堵，網友留言諷「便當不夠給力啦」。

賴瑞隆陣營對此未多做回應，釋出當天空拍照片，強調廟埕人潮擠滿、紅色塑膠椅幾乎坐滿予以反駁。

地方人士指出，2018年高雄市長選戰，立委邱議瑩在旗山造勢場激動喊話「大家攏嘸離開」，但台下民眾卻陸續離場。這次綠營三鳳宮造勢場合宛如「復刻」當年既視感，加上柯志恩在電視辯論，飆出氣勢，勾起不少綠營支持者陰影。