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盧秀燕先拜會、蔣萬安可能站台 黃國昌：藍白合作愈來愈升溫

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
黃國昌陪同吳淳祐在南投市車隊掃街，沿途向民眾揮手致意，呼籲支持者集中選票。圖／民眾提供
黃國昌陪同吳淳祐在南投市車隊掃街，沿途向民眾揮手致意，呼籲支持者集中選票。圖／民眾提供

九合一選舉進入倒數階段，藍白合作動向備受關注。民眾黨主席黃國昌今天到南投，陪同黨籍南投縣議員候選人吳淳祐參拜、掃街，並透露與台北市長蔣萬安的合作將持續升溫。至於蔣萬安是否出席民眾黨11月21日「超級星期六」造勢活動，黃國昌賣表示，「大家拭目以待。」

2026九合一選舉

蔣萬安日前表態，願以更多彈性替民眾黨 議員候選人站台，外傳後續還可能與白營小雞合體直播。黃國昌今天受訪表示，台北市與蔣萬安市府團隊的合作，應該會愈來愈升溫，至於11月21日活動是否邀請蔣萬安，現階段不多作說明。

對於台中市長盧秀燕日前拜會民眾黨台北市議會黨團，黃國昌表示，盧秀燕非常客氣地親自拜會，雖然他當時不在現場，但事後聽取黨內同仁轉述，當天會談氣氛非常融洽。

黃國昌指出，雙方針對如何在台北市爭取佳績，以及協助民眾黨優秀議員及候選人順利進入台北市議會，都有良好溝通，相信未來跨黨合作將一步一步持續深化。

黃國昌今天陪同吳淳祐前往南投市配天宮參香，隨後進行車隊掃街。他表示，吳淳祐是民眾黨在南投唯一支持的候選人，這段時間深入各社區、鄰里拜訪，獲得不少鄉親肯定。

黃國昌說，吳淳祐競選總部成立時，南投縣長許淑華也曾到場站台，他認同許淑華當時所說，南投縣議會應該有民眾黨的一席，呼籲支持者及小草集中選票，給認真努力的年輕人機會。

民眾黨主席黃國昌今天陪同南投縣議員候選人吳淳祐前往南投市配天宮參香，為地方選戰拉抬聲勢。圖／民眾提供
民眾黨主席黃國昌今天陪同南投縣議員候選人吳淳祐前往南投市配天宮參香，為地方選戰拉抬聲勢。圖／民眾提供

蔣萬安 黃國昌 盧秀燕 2026九合一選舉

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