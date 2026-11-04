盧秀燕先拜會、蔣萬安可能站台 黃國昌：藍白合作愈來愈升溫

九合一選舉進入倒數階段，藍白合作動向備受關注。民眾黨主席黃國昌今天到南投，陪同黨籍南投縣議員候選人吳淳祐參拜、掃街，並透露與台北市長蔣萬安的合作將持續升溫。至於蔣萬安是否出席民眾黨11月21日「超級星期六」造勢活動，黃國昌賣表示，「大家拭目以待。」

蔣萬安日前表態，願以更多彈性替民眾黨 議員候選人站台，外傳後續還可能與白營小雞合體直播。黃國昌今天受訪表示，台北市與蔣萬安市府團隊的合作，應該會愈來愈升溫，至於11月21日活動是否邀請蔣萬安，現階段不多作說明。

對於台中市長盧秀燕日前拜會民眾黨台北市議會黨團，黃國昌表示，盧秀燕非常客氣地親自拜會，雖然他當時不在現場，但事後聽取黨內同仁轉述，當天會談氣氛非常融洽。

黃國昌指出，雙方針對如何在台北市爭取佳績，以及協助民眾黨優秀議員及候選人順利進入台北市議會，都有良好溝通，相信未來跨黨合作將一步一步持續深化。

黃國昌今天陪同吳淳祐前往南投市配天宮參香，隨後進行車隊掃街。他表示，吳淳祐是民眾黨在南投唯一支持的候選人，這段時間深入各社區、鄰里拜訪，獲得不少鄉親肯定。

黃國昌說，吳淳祐競選總部成立時，南投縣長許淑華也曾到場站台，他認同許淑華當時所說，南投縣議會應該有民眾黨的一席，呼籲支持者及小草集中選票，給認真努力的年輕人機會。