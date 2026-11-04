陳素月老人免健保費、毒駕法案表決缺席 柯文哲：漠視民意只依循黨意

針對民進黨彰化縣長候選人陳素月缺席立法院65歲以上老人免健保費及毒駕法案表決，民眾黨創黨主席柯文哲今天到彰化輔選時表示，政治人物的重要責任之一就是做決定，政策難免有人支持、有人反對，但不能因為擔心影響選票，就選擇不表態。

陳素月的政見主張65歲以上老人免健保費，賴總統為她站台時也做了背書，陳素月卻在立法院表決65歲以上老人免健保費提案缺席，遭對手批評。柯文哲指出，政治人物在地方談長者福利，到了立法院面對相關法案表決卻缺席，至少應向選民說明贊成或反對的理由。他質疑陳素月身為民意代表，在重大議題迴避表態，漠視民意只依循黨意。

對於毒駕修法議題，柯文哲表示，加重毒駕處罰涉及公共安全，也是社會高度關注的議題，民眾期待立委能針對修法表達立場，而不是考量政治得失。他批評，重大法案需要表決時，陳素月卻選擇缺席，並反問若在立法院面對重大議題都不敢表態，未來如何讓人民相信能承擔行政首長責任。

至於藍白合作及是否與台北市長蔣萬安同台，柯文哲表示，目前藍白協商主要以縣市首長層級為主，議員選區多數已完成提名，彼此仍有競爭關係，合作空間相對有限。他指出，議員候選人仍須靠自身努力爭取選民認同，部分縣市則可能有進一步合作空間，例如嘉義市。

民眾黨創黨主席柯文哲（右）今天到彰化縣為第三選區縣議員候選人蘇智弦（左）輔選，除陪同到市場拜票外，也一起騎公共自行車為蘇智弦助選。 記者劉明岩／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲（左）今天到彰化縣為第三選區縣議員候選人蘇智弦（右）輔選，除陪同到市場拜票外，也一起騎公共自行車為蘇智弦助選。 記者劉明岩／攝影