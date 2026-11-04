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泰山福泰市場掃街人氣超旺 李四川承諾加速輕軌與塭仔圳建設

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
攤商送李四川白蘿蔔祝高票當選。記者黃子騰／攝影
攤商送李四川白蘿蔔祝高票當選。記者黃子騰／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今天上午至泰山福泰市場展開市場逗陣行，許多攤商興奮地大喊凍蒜還送上好彩頭，展現超高基層人氣。李四川表示將加速五泰、泰板輕軌塭仔圳等重大建設，以逾40年工程與市政經驗，帶動泰山生活機能與產業發展。

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李四川上午先至下泰山巖顯應祖師廟參拜，接著在新北市議員蔡淑君、陳明義、市議員候選人蔡佩呈、福泰里里長柳建福、福興里里長張玉琴及福泰市場自治會幹部陪同下，至對面的福泰市場掃街拜票。李四川特地走進市場每一個巷弄向每一位攤商及鄉親問候，許多原在店內用餐的民眾看到李四川，都驚喜地走到店門口熱情迎接，更有菜攤老闆熱情地對李四川手比大愛心，大聲歡呼「加油」、「凍蒜」，許多人更高喊，「票投3挺四川」。

李四川表示，自己從小在屏東小琉球漁村長大，每次回到傳統市場看見鄉親的熱情與期待，感受到濃濃的人情味與在地凝聚力，就好比回到家的感覺，一定會全力以赴將畢生的市政經驗奉獻給新北市，顧好基層民生的大小事，改善市場的軟硬體環境，做攤商與採買民眾最堅實的後盾，繼續為新北市民拚建設。

李四川強調，未來將以最高的行政與工程效率，全力推動五泰輕軌、泰板輕軌，打通蘆洲、五股、泰山、新莊、板橋等地區的交通連接，讓泰山交通再升級；並會接棒侯友宜市長加速推動新泰塭仔圳重劃，帶動產業進駐，創造更多就業機會，全面提升泰山地區生活環境與區域機能。

李四川與採買民眾熱情握手問候。記者黃子騰／攝影
李四川與採買民眾熱情握手問候。記者黃子騰／攝影

國民黨新北市長候選人李四川至下泰山巖顯應祖師廟參拜。記者黃子騰／攝影
國民黨新北市長候選人李四川至下泰山巖顯應祖師廟參拜。記者黃子騰／攝影

李四川今天上午在新北市議員陳明義、蔡淑君、市議員參選人蔡佩呈陪同下，至下泰山巖顯應祖師廟參拜。記者黃子騰／攝影
李四川今天上午在新北市議員陳明義、蔡淑君、市議員參選人蔡佩呈陪同下，至下泰山巖顯應祖師廟參拜。記者黃子騰／攝影

李四川與攤商握手致意。記者黃子騰／攝影
李四川與攤商握手致意。記者黃子騰／攝影

李四川拜訪每一位攤商並親切問候。記者黃子騰／攝影
李四川拜訪每一位攤商並親切問候。記者黃子騰／攝影

攤商獻上代表好彩頭的白蘿蔔。記者黃子騰／攝影
攤商獻上代表好彩頭的白蘿蔔。記者黃子騰／攝影

泰山 塭仔圳 李四川 2026九合一選舉 新北市選舉 輕軌

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