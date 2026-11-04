石舫亘與江啟臣妻劉姿伶合體拜票 蔣萬安：太太同心、其利斷金

台北市長蔣萬安太太石舫亘上午與國民黨台中市長候選人江啟臣妻子劉姿伶到北市蘭州市場掃街拜票，蔣萬安上午受訪，對於一起掃街是希望能夠拉抬選情？蔣萬安說，「太太同心、其利斷金」。

石舫亘上午與劉姿伶掃街拜票，菜籃族和婆媽，熱情要求合影、自拍，有人拿出昔與蔣萬安的合照要求石舫亘簽名，石舫亘也再度「採買式拜票」，邊掃街邊介紹「台中江啟臣的牽手」。

針對太太掃街，蔣萬安上午出席「AI地政幫你衝、塗銷抵押2分鐘」記者會受訪指出，太太同心、齊力斷金，很謝謝啟臣委員的太太，今天特別到台北，一起爭取市民的認同。

媒體也問，昨天與高雄市長候選人柯志恩到寧夏夜市掃街，因寧夏夜市是洋流的起點，是不是有反攻的意味？也有網友對比候選人的這個空拍圖，人潮有差距？蔣萬安說，昨天跟志恩委員到寧夏夜市，感受到所有支持者滿滿的熱情。

蔣萬安也說，也不用特別比較，最重要其實能夠跟市民朋友跟在地的攤商來致意，爭取他們的支持，這點最重要。寧夏夜市其實也是他很常去的一個夜市，所以也呼籲很多的支持者多用實際的行動來消費，來支持我們在地的商圈跟夜市。

至於沈伯洋還貼夜市人氣王的回顧影片，兩方較勁？蔣萬安說，也沒有什麼較勁，最重要是在選戰最後幾天，用自己的方式，一步一腳印來爭取市民的認同。