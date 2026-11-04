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遭疑模仿肥皂箱開講？蔣萬安回4字：沈伯洋很多特色模仿不來

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席蔣萬安上午出席「AI地政幫你衝、塗銷抵押2分鐘」記者會受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席蔣萬安上午出席「AI地政幫你衝、塗銷抵押2分鐘」記者會受訪。記者楊正海／攝影

蔣萬安競選總部推出「台北安可大舞台－市民也上台」，遭質疑模仿民進黨台北市長候選人沈伯洋的「肥皂箱開講」，沈伯洋也說「歡迎致敬」；蔣萬安今反譏「絕對沒有」，因為沈伯洋很多特色是模仿不來的。

2026九合一選舉

蔣萬安陣營預計今天起，透過派報員投遞信箱的方式，發放首波「萬安警報」，遭譏是抄襲沈伯洋的「順報」；日前推出「台北安可大舞台－市民也上台」，也遭質疑模仿沈伯洋的「肥皂箱開講」。沈伯洋日前也酸對方肯定他們的創意發想很不錯，樂見其成，歡迎蔣萬安一直致敬他們的活動。

蔣萬安上午出席蔣萬安上午出席「AI地政幫你衝、塗銷抵押2分鐘」記者會受訪，針對遭質疑模仿沈伯洋的「肥皂箱開講」，他說，「我絕對沒有要模仿沈委員，因為他有很多特色是模仿不來的」。

蔣萬安說，其實一直以來他也都面對民眾，這4年來，傾聽民眾的心聲，也才能夠推出很多包括像是好孕專車，以及育兒家庭減工時不減薪這些政策，也都是回應在地方基層聽到民眾的心聲。

媒體也問蔣萬安，針對沈伯洋在專訪時稱這幾個月最大收穫，是開發出原本根本不打算投票的選民。，另外也有人說沈伯洋「教科書級別的操盤」背後有特殊的人，會是當初打垮賴總統的那群人嗎？蔣萬安說，他就不多做揣測。

蔣萬安說，每一陣營大家都有自己的選戰策略跟步調。沈委員對於很多選舉過程當中，特別的想法，「我也非常佩服」。蔣萬安說，我想最後20幾天，就是希望所有的支持者要能夠踴躍出來投票，將手中神聖的一票做出關鍵決定。

沈伯洋 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市選舉

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蔣萬安陣營預計今天起透過派報員投遞信箱的方式，發放首波「萬安警報」，遭譏是抄襲沈伯洋的「順報」；民進黨台北市長候選人沈伯洋今也酸「遇到萬安警報是要躲起來」；蔣萬安上午受訪則反嗆「躲起來是避免被錯誤的訊息轟炸」。

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