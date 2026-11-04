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港湖女神高嘉瑜開唱「中壢順起來」 掃市場喊話力挺魏筠、張曉昀
選戰倒數，台北市議員候選人高嘉瑜，今日與桃園市議員魏筠、張曉昀合體，到內壢市場掃街拜票。三人先來到內壢福海宮參拜，再到內壢名店名家豆漿，品嚐小籠包。內壢市場攤商紛紛送上青蒜、菜頭，寓意「凍蒜」、「好彩頭」，祝福三人順利當選、連任。
張曉昀是內壢在地女兒，魏筠母親是內壢國中的老師，兩人與內壢深有淵源，因此都非常在乎內壢的發展。
高嘉瑜表示，她跟魏筠、張曉昀認識已久，一直很想來中壢，也很期待可以吃到內壢地區的美食。高嘉瑜還在現場改編「台北順起來」，高唱「中壢順起來」，祝福魏筠、張曉昀可以高票連任，讓中壢順起來。
魏筠表示，3人都是法律系出身，具有相當的法律專業，今天組成女力聯盟，向內壢地區的市民自我推薦，一定會為中壢全力以赴，成為桃園市議會的最強戰力。
張曉昀表示，這次與高嘉瑜、魏筠聯手掃街，就是要展現女性的堅實力量。現在桃園鐵路地下化工程，會遇到跟南港曾經遭遇的交通黑暗期，南港經驗值得學習借鑑。
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