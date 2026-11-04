沈伯洋譏「萬安警報」聽到要躲？蔣萬安嗆：避免被錯誤訊息轟炸

蔣萬安陣營預計今天起透過派報員投遞信箱的方式，發放首波「萬安警報」，遭譏是抄襲沈伯洋的「順報」；民進黨台北市長候選人沈伯洋今也酸「遇到萬安警報是要躲起來」；蔣萬安上午受訪則反嗆「躲起來是避免被錯誤的訊息轟炸」。

蔣萬安陣營的「萬安警報」文宣，預計至少推出三期，第一報聚焦輝達，主要是AI科技與招商篇，「團結實講」給下一代世界級的AI科技台北。

蔣萬安上午出席「AI地政幫你衝、塗銷抵押2分鐘」記者會受訪，針對百萬份的萬安警報，被質疑是抄襲沈伯洋的「順報」，蔣萬安說，其實如果大家有機會，可以看看整個文宣的內容，其實非常的豐富，而且完整，仔細看內容就會知道，其實是跟沈委員的完全不一樣。

另外，沈伯洋今早受訪酸說通常遇到「萬安警報」是要躲起來，名字取得滿有趣味性；蔣萬安說，「萬安警報」其實是讓大家非常安心、安全的一個演習，那最重要躲起來是避免被轟炸，「避免被錯誤的訊息轟炸」。

蔣萬安陣營預計今天起，透過派報員投遞信箱的方式，發放首波「萬安警報」。圖／蔣萬安競辦提供