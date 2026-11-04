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民進黨戒慎恐懼之夜社群派對11月6日登場 逾2萬人報名
九合一選戰進入倒數階段，民進黨與雙北市長競選團隊6日將舉辦「戒慎恐懼之夜」社群派對。民進黨今天表示，在逾2萬人報名者中，已抽出1000名民眾可入場參與，無法入場的民眾可鎖定民進黨與各參選人官方社群平台，齊心連線、一起應援。
民進黨發布新聞稿指出，2026九合一大選邁入關鍵倒數24天，民進黨與台北市長參選人沈伯洋、新北市長參選人蘇巧慧競選團隊，6日晚間將在大直典華共同舉辦千人社群應援派對「沈麼啦！這慧贏！戒慎恐懼之夜」。
民進黨表示，活動報名訊息公布後，短短數日已吸引超過2萬名支持者登記，昨天主辦單位已抽出1000名現場參與民眾。
民進黨說，尚未抽中的民眾今天晚間8時前，可透過沈伯洋與蘇巧慧的官方LINE帳號參加「Member GetMember競賽」，邀請最多好友加入的前10名參賽者，將可獲得保障入場資格，歡迎廣大社群民眾把握最後衝刺時刻。
民進黨表示，派對陣容強大，沈伯洋、蘇巧慧、桃園市長參選人黃世杰與宜蘭縣長參選人林國漳均已確認出席。
民進黨指出，為維持現場品質與秩序，活動現場席次全面實施「登記抽籤制」，不開放現場候補。歡迎無法入場的民眾，鎖定民進黨與各參選人官方社群平台，直播路徑將於近日公布。
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