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長者排富免健保費卓榮泰恐不副署 李四川：11月28日用選票教訓行政院

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
李四川表示若卓榮泰不副署長者排富免健保費案，呼籲市民11月28日用選票來教訓行政院。記者黃子騰／攝影
李四川表示若卓榮泰不副署長者排富免健保費案，呼籲市民11月28日用選票來教訓行政院。記者黃子騰／攝影

國民黨新北市長候選人李四川今天至下泰山巖顯應祖師廟參拜，關於蘇巧慧缺席長者排富免健保費投票，行政院長卓榮泰恐採不副署。李四川呼籲卓院長應看見新北市近80萬長輩照顧的需求，若行政院不副署，呼籲市民11月28日用選票來教訓行政院。

2026九合一選舉

立法院於10月16日三讀通過老人福利法修正案，年滿65歲以上（原住民為55歲以上），且綜所稅率未達20%的長者，由中央全額補助健保費，預計全國約403萬名長者受惠，每年約需增加近400億元經費。

媒體詢問李四川關於蘇巧慧在長者排富免健保費投票時缺席，另外行政院長卓榮泰可能會採取不副署。李四川表示，這7、8個月走遍29區，長輩提出來最大的建議就是希望65歲以上長者健保費能由國家來支付。李四川說，這個不是福利而是對長輩的照顧，希望卓院長應該要看見長輩照顧的需求，尤其新北市有將近80幾萬名長輩，立法院通過的法案，行政院不能用不副署的方式。

李四川公開質問現在是立委的蘇巧慧，若卓榮泰不副署，要不要說一句話？如果一句話不說，說個半句話為新北市的長輩好好地來爭取他們的照顧。李四川也呼籲所有的長輩，以及每個月為長輩繳健保費的所有青年，若行政院一直不副署，11月28號就用選票來教訓行政院。

2026九合一選舉 新北市選舉 李四川 蘇巧慧 健保費

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