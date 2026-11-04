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柯文哲談沈伯洋「洋流」：人工產物 看你可以撐多久

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

民進黨台北市長候選人沈伯洋掀起「洋流」現象，民眾黨創黨主席柯文哲今天上午到彰化輔選時表示，洋流是一個人工的產物，「看你可以撐多久」，但他認為，「洋流」就算是假象，還是會有效果。

2026九合一選舉

柯文哲今天到彰化縣為民眾黨提名的第三選區縣議員候選人蘇智弦輔選，除陪同到市場拜票外，也一起騎公共自行車為蘇智弦助選，有不少民眾為他加油、打氣。

柯文哲被媒體問到目前「洋流」外溢現象時，他表示，「洋流」是一個人工的產物，他內心在想說：「哇！看你可以撐多久」。他認為「2026年的洋流跟2018年的韓流，在技術上，其實是相同」。

柯文哲說，他雖然是醫學專家，不過這麼多年來，研究政治、網路還是有些心得，帶風向是有科學基礎的，所以人工洋流是有用的，就算算是假象，也有功能啊，「 嚇你，也有被嚇到達到效果啊」。

柯文哲說，「洋流現象」在新聞學，或者政治學，是一個有趣的題目，在這一場選戰之後，可以寫很多學術論文，這是蠻有價值的。

民眾黨創黨主席柯文哲（右）今天到彰化縣為第三選區縣議員候選人蘇智弦（左）輔選，除陪同到市場拜票外，也一起騎公共自行車為蘇智弦助選。 記者劉明岩／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（右）今天到彰化縣為第三選區縣議員候選人蘇智弦（左）輔選，除陪同到市場拜票外，也一起騎公共自行車為蘇智弦助選。 記者劉明岩／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲（左）今天到彰化縣為第三選區縣議員候選人蘇智弦（右）輔選，除陪同到市場拜票外，也一起騎公共自行車為蘇智弦助選。 記者劉明岩／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（左）今天到彰化縣為第三選區縣議員候選人蘇智弦（右）輔選，除陪同到市場拜票外，也一起騎公共自行車為蘇智弦助選。 記者劉明岩／攝影

民眾黨創黨主席柯文哲（左）今天到彰化縣為第三選區縣議員候選人蘇智弦（中）輔選，除陪同到市場拜票外，也一起騎公共自行車為蘇智弦助選。 記者劉明岩／攝影
民眾黨創黨主席柯文哲（左）今天到彰化縣為第三選區縣議員候選人蘇智弦（中）輔選，除陪同到市場拜票外，也一起騎公共自行車為蘇智弦助選。 記者劉明岩／攝影

沈伯洋 柯文哲 2026九合一選舉 台北市選舉

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